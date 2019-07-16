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Сирия новости 16 июля 12.30: Алеппо под огнем боевиков, 15 человек погибли под ударами коалиции США в Дейр-эз-Зоре

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ВВС международной коалиции

Сирия, 16 июля. В результате беспорядочных ударов ВВС коалиции США в Дейр-эз-Зоре погибли 15 гражданских лиц. Исламисты вновь открыли огонь по городу Алеппо. Продолжает нарастать напряженность на сирийско-турецкой границе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществляют боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу исламистов в районе Хамдания на западе города Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в причастности ко взрывам в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки.

Международная коалиция: нанесла беспорядочные удары по населенному пункту Аль-Такихи в Дейр-эз-Зоре, погибли 15 гражданских лиц; провела вылеты вблизи сирийско-турецкой границы в Хасаке.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия                              

Карта военных действий — ЛатакияСтало известно о том, что в административном центре региона на несколько часов было отключено электропитание. Некоторые из местных активистов полагают, что причиной этого стала вылазка боевиков вооруженной оппозиции. Однако, согласно информации военного источника в сети Twitter (SyriawatanNews), город был обесточен из-за технического сбоя, случившегося на местной электростанции. Напомним, исламисты, отряды которых базируются на северных окраинах провинции, а также занимают северо-запад соседней Хамы, время от времени совершают нападения в зонах контроля Сирийской арабской армии (САА), а также предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим». Тем не менее все они пресекаются правительственными войсками или ПВО, размещенными на территории «Хмеймима».

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Джихадисты незаконных бандформирований не перестают провоцировать вооруженные стычки на линии соприкосновения сил с правительственными подразделениями. Как передает Twitter-канал (SyriawatanNews), на этот раз боевики открыли огонь по району Хамдания на западе города Алеппо. Удары исламистов привели к гибели одного из местных жителей. Кроме того, еще несколько человек получили ранения. Напомним, накануне под огнем радикалов также оказались кварталы Новый Алеппо и Аш-Шахба, в результате чего были убиты не менее пяти гражданских лиц. Таким образом, исламисты продолжают пренебрегать соблюдением режима тишины в демилитаризованной зоне, сформированной на границах «Большого Идлиба» в рамках российско-турецкого Меморандума от 17 сентября 2018-го.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) совместно с военными международной коалиции приступили к обыскам в Восточном Дейр-эз-Зоре. По данным агентства новостей Orient-News, отряды союзников преследовали террориста «Исламского государства» по прозвищу Хасан Аль-Ибрагим, ранее занимавшего высокопоставленный пост в рядах группировки. Десант западного альянса приземлился в районе населенного пункта Аль-Такихи, расположенного недалеко от города Аль-Бусейра. После того как боевик отказался сдаться, ВВС коалиции приступили к бомбардировке здания, в котором скрывался джихадист. Беспорядочные авиаудары привели к гибели 15 и ранению еще ряда местных жителей. О судьбе преследуемого исламиста ничего не известно.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

На юге Идлиба продолжается работа авиации РФ и Сирии. Согласно информации военного источника в сети Twitter (Kyruer), военные самолеты союзников обстреливают опорные пункты исламистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, и союзных ей бандгрупп на подступах к городу Аль-Гассания, расположенному недалеко от Джиср Аш-Шугура. Как передает интернет-портал Step News Agency, этому предшествовал вылет беспилотника радикалов над районами, ранее освобожденными правительственными войсками. В то же время артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) возобновили обстрелы позиций исламистов у высоты Таль Бардия на западе региона, сообщает Telegram-канал (hmosyrian1).

Провинция Хасака

Карта военных действий — Хасака

Сразу три взрыва прогремели в городе Аш-Шаддади в южной части Хасаки, заявляет информационный портал Al Nour Radio. Отмечается, что вслед за этим над населенным пунктом были замечены американские ударные вертолеты «Apache». Никаких других подробностей о случившемся пока не поступало. Предполагается, что ко взрывам имеют отношение террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Новостное агентство Aleppo Media Center сообщает о том, что самолеты международной коалиции также продолжают курсировать в воздушном пространстве над городом Рас Аль-Айн, расположенном в непосредственной близости от границы с Турцией. Напомним, накануне курды и Анкара перебросили дополнительные отряды и технику в приграничную зону, что может свидетельствовать о подготовке противников к полномасштабным боевым действиям в Северной Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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