Сирия, 16 июля. В результате беспорядочных ударов ВВС коалиции США в Дейр-эз-Зоре погибли 15 гражданских лиц. Исламисты вновь открыли огонь по городу Алеппо. Продолжает нарастать напряженность на сирийско-турецкой границе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии осуществляют боевые вылеты в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу исламистов в районе Хамдания на западе города Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в причастности ко взрывам в городе Аш-Шаддади на юге Хасаки.

Международная коалиция: нанесла беспорядочные удары по населенному пункту Аль-Такихи в Дейр-эз-Зоре, погибли 15 гражданских лиц; провела вылеты вблизи сирийско-турецкой границы в Хасаке.

Провинция Латакия

Стало известно о том, что в административном центре региона на несколько часов было отключено электропитание. Некоторые из местных активистов полагают, что причиной этого стала вылазка боевиков вооруженной оппозиции. Однако, согласно информации военного источника в сети Twitter (SyriawatanNews), город был обесточен из-за технического сбоя, случившегося на местной электростанции. Напомним, исламисты, отряды которых базируются на северных окраинах провинции, а также занимают северо-запад соседней Хамы, время от времени совершают нападения в зонах контроля Сирийской арабской армии (САА), а также предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим». Тем не менее все они пресекаются правительственными войсками или ПВО, размещенными на территории «Хмеймима».

Провинция Алеппо

Джихадисты незаконных бандформирований не перестают провоцировать вооруженные стычки на линии соприкосновения сил с правительственными подразделениями. Как передает Twitter-канал (SyriawatanNews), на этот раз боевики открыли огонь по району Хамдания на западе города Алеппо. Удары исламистов привели к гибели одного из местных жителей. Кроме того, еще несколько человек получили ранения. Напомним, накануне под огнем радикалов также оказались кварталы Новый Алеппо и Аш-Шахба, в результате чего были убиты не менее пяти гражданских лиц. Таким образом, исламисты продолжают пренебрегать соблюдением режима тишины в демилитаризованной зоне, сформированной на границах «Большого Идлиба» в рамках российско-турецкого Меморандума от 17 сентября 2018-го.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) совместно с военными международной коалиции приступили к обыскам в Восточном Дейр-эз-Зоре. По данным агентства новостей Orient-News, отряды союзников преследовали террориста «Исламского государства» по прозвищу Хасан Аль-Ибрагим, ранее занимавшего высокопоставленный пост в рядах группировки. Десант западного альянса приземлился в районе населенного пункта Аль-Такихи, расположенного недалеко от города Аль-Бусейра. После того как боевик отказался сдаться, ВВС коалиции приступили к бомбардировке здания, в котором скрывался джихадист. Беспорядочные авиаудары привели к гибели 15 и ранению еще ряда местных жителей. О судьбе преследуемого исламиста ничего не известно.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба продолжается работа авиации РФ и Сирии. Согласно информации военного источника в сети Twitter (Kyruer), военные самолеты союзников обстреливают опорные пункты исламистов террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1***, и союзных ей бандгрупп на подступах к городу Аль-Гассания, расположенному недалеко от Джиср Аш-Шугура. Как передает интернет-портал Step News Agency, этому предшествовал вылет беспилотника радикалов над районами, ранее освобожденными правительственными войсками. В то же время артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) возобновили обстрелы позиций исламистов у высоты Таль Бардия на западе региона, сообщает Telegram-канал (hmosyrian1).

Провинция Хасака

Сразу три взрыва прогремели в городе Аш-Шаддади в южной части Хасаки, заявляет информационный портал Al Nour Radio. Отмечается, что вслед за этим над населенным пунктом были замечены американские ударные вертолеты «Apache». Никаких других подробностей о случившемся пока не поступало. Предполагается, что ко взрывам имеют отношение террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства».

Новостное агентство Aleppo Media Center сообщает о том, что самолеты международной коалиции также продолжают курсировать в воздушном пространстве над городом Рас Аль-Айн, расположенном в непосредственной близости от границы с Турцией. Напомним, накануне курды и Анкара перебросили дополнительные отряды и технику в приграничную зону, что может свидетельствовать о подготовке противников к полномасштабным боевым действиям в Северной Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.