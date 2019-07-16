Китай не видит оснований для участия в переговорах РФ и США по вооружениям

Пекин, 16 июля. Власти Китая приветствуют предстоящие переговоры России и США о возможности заключения нового соглашения по сокращению ядерного вооружения, однако Пекин не видит оснований для подключения к этому процессу. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Шуан отметил, что Россия и США являются крупнейшими ядерными державами мира, намерение обсуждать контроль за вооружением является хорошим событием. Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва и Вашингтон должны продолжить сокращение ядерных арсеналов верифицируемым и необратимым способом. Это позволит направить позитивный сигнал всему миру.

«В настоящее время мы не видим предварительных условий или оснований для участия Китая в таких переговорах. Россия уже многократно заявляла о том, что понимает позицию КНР по этому вопросу», — добавил Шуан.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США хотят обсудить возможный трехсторонний договор по ядерному оружию с Китаем на переговорах с российской стороной в Женеве. Вашингтон рассчитывает, что участниками нового соглашения станут США, Россия и Китай. Президент США Дональд Трамп ранее предложил договор по ограничению ядерного оружия «нового поколения», участие в котором должны принять Москва, Пекин и Вашингтон.