Военные корабли Китая, Индии, Вьетнама и Филиппин примут участие в параде на День ВМФ

Санкт-Петербург, 15 июля. Иностранные военные делегации из 26 стран приедут на празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте, приводит слова главы Минобороны РФ Сергея Шойгу Федеральное агентство новостей.

Военные корабли Китая, Индии, Вьетнама и Филиппин пройдут в парадном строю вместе с российскими кораблями, а военные оркестры Таиланда и Вьетнама сыграют вместе со сводным оркестром ВМФ.

Глава военного ведомства России рассказал, что в параде 28 июля примут участие 41 воздушное судно и 43 боевых корабля, оснащенных современным и новейшим вооружением, а также более 4 тысяч военнослужащих и юнармейцев.

Военно-морские парады состоятся на главных базах флотов и Каспийской флотилии – в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани, а также в сирийском порту Тартус.

Всего в мероприятиях в честь Дня ВМФ РФ будут задействованы более 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тысяч военнослужащих.