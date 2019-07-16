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Шойгу назвал число направленных на военную службу в новом призыве

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Шойгу назвал число направленных на военную службу в новом призыве

Москва, 16 июля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, сколько молодых людей отправятся на военную службу по итогам нового призыва. В армейские части поедут 135 тысяч новобранцев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава военного ведомства сообщил, что призыв был завершен 15 июля.

«Все запланированные мероприятия на местах проходили максимально открыто», — отметил Шойгу. 

По его словам, в составе призывных комиссий постоянно работало около двух тысяч представителей общественных организаций, их заседания посетило более восьми тысяч родителей.

«Все это укрепляет отношения между армией и обществом, повышает уровень взаимного доверия», — сказал министр обороны РФ.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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