Шойгу сообщил, что количество уклонистов при призыве сократилось в четыре раза

Москва, 16 июля. За последние пять лет количество людей, уклонившихся от военной службы, сократилось почти в четыре раза. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Федеральное агентство новостей.

Глава военного ведомства также отметил, что улучшилось и качество комплектования войск.

«Среди новобранцев стало больше физически крепких и морально устойчивых людей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование», — отметил Шойгу. — Повышению привлекательности военной службы также способствует создание научных и научно-производственных рот. В этих подразделениях талантливые выпускники учебных заведений занимаются прикладными исследованиями в области национальной обороны или выполняют задачи в интересах ОПК».

Министр обороны РФ уточнил, что на данный момент в Вооруженных Силах действуют четыре научно-производственные роты и 17 научных, из которых пять — в Военном инновационном технополисе «ЭРА».

«Что касается ребят, которые стали кандидатами в сборную России по олимпийским видам спорта — они смогут улучшить свои результаты, пройдя службу по призыву в спортивных ротах», — добавил Шойгу.

Пятая такая рота была сформирована в Севастополе 1 июля, напомнил министр.