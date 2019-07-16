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Россия

Новым замминистра обороны РФ назначен Юнус-Бек Евкуров

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Новым замминистра обороны РФ назначен Юнус-Бек Евкуров

Москва, 16 июля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Национальном центре управления обороной представил своего нового заместителя Юнус-Бека Евкурова, сообщает ФАН.

Генерал-лейтенант Евкуров назначен указом президента России от 8 июля. 

Он будет руководить Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации.

«Уверен, что его знания и опыт помогут успешно решать поставленные задачи», – сказал Шойгу и пожелал Юнус-Беку успехов на новом посту.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров был главой Ингушетии на протяжении более 10 лет. Он объявил о намерении просить президента РФ о своей отставке 24 июня. 

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