Новым замминистра обороны РФ назначен Юнус-Бек Евкуров

Москва, 16 июля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в Национальном центре управления обороной представил своего нового заместителя Юнус-Бека Евкурова, сообщает ФАН.

Генерал-лейтенант Евкуров назначен указом президента России от 8 июля.

Он будет руководить Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации.

«Уверен, что его знания и опыт помогут успешно решать поставленные задачи», – сказал Шойгу и пожелал Юнус-Беку успехов на новом посту.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров был главой Ингушетии на протяжении более 10 лет. Он объявил о намерении просить президента РФ о своей отставке 24 июня.