Москва, 16 июля. Минобороны России с 3 по 17 августа проведет Армейские международные игры, которые должны стать рекордными по своему масштабу, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей со слов министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Профессиональное мастерство продемонстрирует более 200 команд из 36 государств», — уточнил глава военного ведомства России».

Отмечается, что Минобороны проведет рекордные по масштабу Армейские международные игры. Шойгу отметил, что количество стран, готовых организовать турниры на своей территории, заметно увеличилось: в этом году игры состоятся на 25 полигонах десяти государств.

«Уверен, что Армейские международные игры не только будут способствовать совершенствованию боевой подготовки, но и послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между военнослужащими», — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что сирийские артиллеристы и танкисты прошли отборочные соревнования к конкурсам «Мастера артиллерийского огня» и «Танковый биатлон», которые пройдут в рамках Армейских международных игр. В «Танковом биатлоне» сирийские танкисты будут участвовать во второй раз. В 2018 году команда заняла 11 место. Теперь танкисты из Сирии рассчитывают попасть в тройку лучших.

Пятые Армейские международные игры пройдут в 2019 году на территории 10 стран: России, Армении, Индии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Ирана, Китая и Монголии. В АрМИ будут участвовать более шести тысяч военнослужащих из 30 стран. В 2018 году в учениях приняли участие около 200 команд из более чем 30 стран мира.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал хорошей традицией Армейские международные игры.

Путин отметил, что с каждым годом в Играх принимают участие все больше военнослужащих из РФ и других государств. По словам главы государства, мероприятие предоставляет служащим возможность «продемонстрировать выучку и мастерство, выносливость и твердость характера, умение работать в команде».

Глава государства подчеркнул, что Армейские международные игры проходят на высоком организационном уровне и способствуют развитию международного военно-технического сотрудничества и популяризации воинской службы.