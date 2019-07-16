Южная Корея «по-тихому» получила от США два истребителя-«невидимки»

Сеул, 16 июля. Южная Корея «по-тихому» получила из США еще два истребителя-«невидимки» F-35A. Об этом сообщило местное информационное агентство «Ренхап» со ссылкой на источники в министерстве обороны.

Самолеты были закуплены в рамках программы по модернизации военно-воздушных сил Южной Кореи. Но если предыдущую поставку в конце марта усиленно предавали огласке, то на этот раз все прошло «без шума и пыли».

Источники агентства уточняют, что «невидимки» с бортовыми номерами 007 и 008 и знаками принадлежности ВВС РК приземлились накануне вечером на авиабазе в Чхончжу. Информации о том, когда новая пара истребителей заступит на боевое дежурство, пока нет. Не исключено, что Сеул просто не хочет провоцировать Пхеньян, который уже давал понять, что не в восторге от этих закупок.

Однако недовольство КНДР не помешает прибытию в Южную Корею еще 12 самолетов F-35A до конца этого года. В общей сложности Сеул должен получить 40 F-35A. Поставки завершатся к концу 2021 года.

К слову, на истребители пятого поколения Сеул потратил более семи миллиардов долларов. Эта сделка стала самым крупным контрактом Южной Кореи по закупке вооружения у других стран. Как отмечает «Российская газета», в военных кругах проходила информация, что Южная Корея хочет закупить еще 20 F-35 A, но при условии возможной передачи технологии.