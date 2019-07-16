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Хакер нашел способ взлома Instagram за 10 минут

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Хакер нашел способ взлома Instagram за 10 минут

Москва, 16 июля. Хакер Лаксман Мутийя обнаружил способ взлома любого аккаунта социальной сети Instagram всего за 10 минут. Об этом он написал в блоге Zero Hack и сообщил Facebook об уязвимости.

Он воспользовался системой восстановления пароля, когда пользователю направляется конфиденциальный код на телефон или электронную почту. По его словам, если отправить один миллион кодов, в конце концов можно угадать правильный. Сложность состоит лишь в том, что социальная сеть ограничивает количество возможных запросов, пишет «ФедералПресс».

Отмечается, что эту проблему он решил с помощью тысячи IP-адресов. В результате оказалось, что для взлома аккаунта необходимо пять тысяч IP-адресов, с которых надо отправить один миллион запросов, передает НСН.

Стоимость ресурсов для такой кибератаки он оценил в 150 долларов.

Хакер предупредил об уязвимости Facebook и получил вознаграждение в размере около 30 тысяч долларов, сообщает телеканал «360».

В июне сообщалось, что Instagram испытывает новый способ восстановления взломанных аккаунтов.

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