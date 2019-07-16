Комитет ГД по культуре подготовит проект о борьбе с перекупщиками билетов в Интернете

Комитет Госдумы по культуре планирует подготовить проект о борьбе с перекупщиками билетов в Интернете. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава комитета Елена Ямпольская, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мир развивается, и большинство перекупщиков уходят в Сеть. Понятно, что уже сейчас, с 1 сентября, в сети Интернет тоже будет запрещено продавать [билеты] тем, кто не уполномочен театром. Но дальше встает вопрос, как мы это будем отслеживать. Та же история, что и борьба с пиратством. Да, все запрещено, но все везде присутствует», — заявила Ямпольская.

По ее словам, комитет начал обсуждение с театральным сообществом того, какой текст законопроекта будет внесен по запрету перепродажи билетов в сети Интернет.

«Мы, конечно, «разминаем» тему для судебной блокировки», — уточнила Ямпольская.

Она отметила, что в связи с ограниченностью ресурсов, как материальных, так и человеческих, «Роскомнадзор всеми силами брыкается и пытается уйти от этой истории».

Напомним, ранее Госдума приняла закон о борьбе с билетной мафией. Согласно документу, продавать билеты с 1 сентября 2019 года смогут только организации исполнительских искусств и музеи, а также уполномоченные ими лица на основании договоров.