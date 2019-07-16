Минск, 16 июля. Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, запланированная на 17 июля, поможет сблизить позиции сторон по ряду вопросов, рассказал журналистам глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Он выразил надежду, что встреча поможет определить направления развития интеграции. Министр иностранных дел сообщил журналистам, что по некоторым вопросам у сторон есть «различные оценки», Минск рассчитывает сблизить позиции Белоруссии и России на встрече президентов.

«В ходе встречи, возможно, можно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс интеграции», — подчеркнул глава ведомства.

Макей считает, что встреча лидеров двух государств будет «содержательной».

Напомним, Минск и Москва подготовят к ноябрю 10 дорожных карт по интеграции. Они будут включать такие отрасли как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, таможня, налоги, финансы. Как уточнил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой журналистам, сейчас продолжается работа по подготовке предложений по углублению интеграции, в обсуждении этих вопросов участвуют российские и белорусские специалисты.

Кроме того, Крутой подчеркнул, что на уровне президентов двух стран обсуждение состоится во время Форума регионов в Петербурге 16–18 июля. Министр добавил, что «глобальных несогласованных вопросов на сегодняшний день на уровне экспертов нет».

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия согласовали 90% программы интеграции стран. Об этом сообщил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин после переговоров с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым.

Министерская встреча состоялась в Москве. Орешкин напомнил, что три недели назад уровень согласования Москвой и Минском программы интеграции стран был около 70%.

Напомним, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что переговоры о внедрении единой валюты в России и Белоруссии ведутся, но сейчас они на начальной стадии.

Москва и Минск договорились о создании Союзного государства, которое, помимо прочего, будет обладать единой валютой. Ее введение допустил в январе президент Белоруссии, подчеркнув, что речь не должна идти о российском рубле. В том числе Лукашенко обратил внимание на необходимость создания эмиссионного центра на равных условиях.

Как отмечал премьер-министр России Дмитрий Медведев, рассуждения о том, какое название могла бы носить валюта Союзного государства РФ и Белоруссии, преждевременны и лишены смысла до тех пор, пока не будет проведена скучная работа по согласованию основных документов, на базе которого этот союз должен работать.

Подчеркивал Лукашенко также и то, что главный принцип союзного проекта с Россией — равные условия для граждан. Президент Белоруссии сообщил, что на уровне правительств уже созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов.

В марте президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, во время которых обсудили развитие отношений в рамках Союзного государства. В ходе разговора лидеры двух стран также обменялись мнениями по тематике интеграционных процессов в формате Евразийского экономического союза.