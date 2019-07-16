В Крыму назвали «бредом сумасшедшего» заявление Турчинова по Крымскому мосту

Симферополь, 16 июля. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс оценил заявление экс-секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова о способности украинских ракет «в течение нескольких минут снести» Крымский мост.

Ранее Турчинов интервью LB.ua похвастал, что якобы украинские крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожить российские военные корабли любого класса в Черном и Азовском морях и даже «в течение нескольких минут снести» мост через Керченский пролив.

«Все это заявление — сплошное безумие и бред сумасшедшего. У украинской стороны нет оружия, способного нанести вред Крымскому мосту», — заявил Фикс в комментарии РИА Новости.

Вице-спикер крымского парламента посоветовал завравшемуся Турчинову не выдвигать сумасшедшие идеи, а готовиться к люстрации.

«Турчинову стоит сейчас думать, как он будет отвечать за все трагедии, которые они натворили на Донбассе и на Украине, как он будет отвечать за возрождение нацизма», — добавил депутат.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части Крымского моста, проехав по нему на КамАЗе. Крымский мост является самым длинным в России — его протяженность составляет 19 километров.

Ранее на заявление Турчинова отреагировали россияне. Российские пользователи Сети с юмором ответили на заявление украинского политика. Многие пользователи усомнились в возможности реализации сценария, описанного Турчиновым, поскольку «не факт, что ракеты долетят». Некоторые из комментаторов обратили внимание на проблемы с коррупцией в украинской армии.