Ямпольская анонсировала очередное заседание Общественного совета

Москва, 16 июля. Очередное заседание Общественного совета при комитете Госдумы по культуре может пройти в середине сентября. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава комитета Елена Ямпольская, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пора собирать заседание нашего Общественного совета, прославленного теперь уже и знаменитого. Мы сейчас начинаем подбирать дату, согласовывать ее с членами Совета. Это будет вторая половина сентября или самое начало октября», — заявила она.

Тема этого Совета: «Может ли Россия снова стать самой читающей нацией», добавила парламентарий.

«Мы будем обсуждать все — регламентацию писательского труда, издательское дело, книготорговлю. Это ключевая точка в распространении книг. И, конечно, библиотеки», — уточнила депутат.

Эти четыре фактора влияют на отношения человека с книгой, отметила Ямпольская.

Напомним, Общественный совет при комитете Госдумы по культуре был создан в начале года. В его состав входят известные деятели культуры.