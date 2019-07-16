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Пассажирский самолет с отказавшим двигателем приземлился в «Домодедово»

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Пассажирский самолет с отказавшим двигателем приземлился в «Домодедово»

Москва, 16 июля. Airbus 320, вылетевший из Москвы в Кишинев, совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту «Домодедово». Причиной стал частичный отказ работы одного из двигателей. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник.

«Посадка прошла в штатом режиме. Сейчас с причинами отказа двигателя разбирается комиссия. Вылет перенесли на 14.40 по московскому времени», — уточнил собеседник ФАН.

Он подчеркнул, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Представители воздушной гавани уточнили, что Airbus 320 благополучно приземлился в 06.32. На работе аэропорта это никак не повлияло.

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