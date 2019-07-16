Голландских экспертов пригласили в Крым, чтобы вернуть золото скифов

Апелляционный суд Амстердама 16 июля должен был вынести решение по скифскому золоту, однако предпочел отложить этот вопрос. В Крыму надеялись на справедливость голландского правосудия.

Коллекция скифского золота, насчитывающая более тысячи артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев в Амстердам в феврале 2014-го. После завершения экспозиции в августе того же года перед голландскими властями встал вопрос: возвращать ли скифское золото Крыму, который воссоединился с Россией, или же отдать его Украине, которой принадлежал полуостров до госпереворота и референдума.

Надеясь вернуть коллекцию обратно, крымские музеи подали иск в Голландский суд, однако 14 декабря 2016 года он постановил, что золото принадлежит Украине. Крымская сторона подала апелляцию на это решение 11 марта 2019-го. Сегодня Апелляционный суд Амстердама должен вынести по ней решение.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в комментарии РИА Новости выразил надежду, что решение голландского суда будет справедливым и он «вернет коллекцию скифского золота законным владельцам — крымским музеям, тем самым поставив себя выше политики».

«В противном случае передача коллекции скифского золота Украине не только разрушит целостность уникальной коллекции, имеющей бесценное значение для будущих поколений, но и будет означать узаконенный культурный грабеж Крыма», — заметил Молохов.

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что крымские музеи, как и крымские власти, безусловно, ожидают, что Нидерланды вернут коллекцию скифского золота на полуостров.

«Нет сомнений, что эта коллекция должна вернуться в Крым. Но все мы понимаем ангажированность и предвзятость европейского правосудия, которое из политических соображений не признает законность крымского референдума, в результате которого большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией. Референдум прошел официально, в соответствии с международным правом, крымчане выбрали свое будущее, этот вопрос закрыт. А значит, европейцам рано или поздно все-таки придется с этим считаться», — сказал Алексей Черняк.

Крымский парламентарий добавил, что даже если Апелляционный суд Амстердама решит отправить коллекции крымских музеев на Украину, владельцы скифского золота будут добиваться справедливости всеми возможными способами.