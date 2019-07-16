Голландских экспертов пригласили в Крым, чтобы вернуть золото скифов

Апелляционный суд Амстердама 16 июля должен был вынести решение по скифскому золоту, однако предпочел отложить этот вопрос. В Крыму надеялись на справедливость голландского правосудия.
Коллекция скифского золота, насчитывающая более тысячи артефактов, была вывезена из четырех крымских музеев в Амстердам в феврале 2014-го. После завершения экспозиции в августе того же года перед голландскими властями встал вопрос: возвращать ли скифское золото Крыму, который воссоединился с Россией, или же отдать его Украине, которой принадлежал полуостров до госпереворота и референдума.
Надеясь вернуть коллекцию обратно, крымские музеи подали иск в Голландский суд, однако 14 декабря 2016 года он постановил, что золото принадлежит Украине. Крымская сторона подала апелляцию на это решение 11 марта 2019-го. Сегодня Апелляционный суд Амстердама должен вынести по ней решение.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов в комментарии РИА Новости выразил надежду, что решение голландского суда будет справедливым и он «вернет коллекцию скифского золота законным владельцам — крымским музеям, тем самым поставив себя выше политики».
«В противном случае передача коллекции скифского золота Украине не только разрушит целостность уникальной коллекции, имеющей бесценное значение для будущих поколений, но и будет означать узаконенный культурный грабеж Крыма», — заметил Молохов.
Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что крымские музеи, как и крымские власти, безусловно, ожидают, что Нидерланды вернут коллекцию скифского золота на полуостров.
«Нет сомнений, что эта коллекция должна вернуться в Крым. Но все мы понимаем ангажированность и предвзятость европейского правосудия, которое из политических соображений не признает законность крымского референдума, в результате которого большинство жителей полуострова проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.
Референдум прошел официально, в соответствии с международным правом, крымчане выбрали свое будущее, этот вопрос закрыт. А значит, европейцам рано или поздно все-таки придется с этим считаться», — сказал Алексей Черняк.
Крымский парламентарий добавил, что даже если Апелляционный суд Амстердама решит отправить коллекции крымских музеев на Украину, владельцы скифского золота будут добиваться справедливости всеми возможными способами.
«Предметы искусства не должны быть заложниками политической конъюнктуры. Мы приглашаем власти Нидерландов, представителей голландского правосудия и культуры в Крым. Пусть посмотрят, как работают наши музеи, как они развиваются после воссоединения с Россией, как ожила культурная жизнь на полуострове благодаря российскому финансированию. И пусть сравнят с тем, что было при Украине. Может, тогда они поймут, кто сегодня сохранит историческое наследие, кому можно доверять, а кому — нет?» — заявил Алексей Черняк.