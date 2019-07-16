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Авиапассажиров будут провожать до самого самолета

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Пассажиров будут провожать до самого самолета

В российских аэропортах теперь будут провожать всех пассажиров прямо до самолета. Так, «от места ожидания к воздушному судну теперь они будут проходить в сопровождении работника службы организации пассажирских перевозок с целью исключения контакта прошедших досмотр пассажиров с лицами, не прошедшими такого досмотра». 

Соответствующие правила закрепил Минтранс в новой нацпрограмме контроля качества авиационной безопасности. Документ находится в распоряжении Федерального агентства новостей. Сейчас этот промежуток — сразу после проверки билетов — пассажиры проходят самостоятельно, а уже в самолете их встречают бортпроводники. 

Каждого пассажира провожать до самого самолета — бессмысленно, считает председатель Союза пассажиров Кирилл Янков. 

«Но в некоторых аэропортах гражданам приходится пешком идти по летному полю, что опасно, и там, безусловно, нужен контроль. Это касается небольших городов, в больших — пассажиров довозят на автобусе», — добавил он.

Член экспертного совета комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Алим Бишенов считает, что происходит постоянная работа в векторе минимизации террористической угрозы. 

Пассажиров будут провожать до самого самолета

«Вопрос организации пассажирских перевозок рассматривается в постоянном режиме, так как отрасль авиации является и всегда являлась стратегически важной и подверженной максимальному уровню риска. Крайне значимо обеспечить безопасность полетов, в частности, пассажиров, а также защитить их от террористических атак», — сообщил эксперт. 

Напомним, 14 июля пассажирский авиалайнер, выполнивший рейс Сургут — Саратов, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту. На борту воздушного судна находилось 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто из них не пострадал, уточнили следователи.

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