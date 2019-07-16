Одиннадцатый самолет с имуществом из состава С-400 прибыл в Турцию

Анкара, 16 июля. Одиннадцатый самолет с имуществом из состава российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 прибыл в Анкару. Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

«Поставки ЗРС С-400 в Турцию продолжаются. В связи с этим 11-й самолет приземлился на авиабазе Мюртед», — говорится в сообщении турецкого оборонного ведомства.

Напомним, поставки российских ЗРС в Турцию стартовали 12 июля. По данным Министерства национальной обороны Турции, в этот день на авиабазе Мюртед приземлились три грузовых самолета, которые доставили несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400.

О том, что Москва и Анкара ведут переговоры, касающиеся поставки российских ЗРС в Турцию, СМИ сообщили в 2016 году. В сентябре 2017 года российская сторона подтвердила информацию о заключении контракта. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, стоимость поставки С-400 составит 2,5 миллиарда долларов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по приобретению российских ЗРС важнейшим соглашением в истории страны. По словам турецкого лидера, поставка С-400 полностью завершится к апрелю 2020 года.

Отметим, что США выступили против поставок российских ЗРС в Турцию. Вашингтон настаивал на приобретении Анкарой американских систем Patriot и угрожал исключить Турцию из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, но добиться изменения позиции по контракту не смог. На приобретение Анкарой российских ракетных систем С-400 США планируют отреагировать антитурецкими санкциями.