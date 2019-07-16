Роспотребнадзор рассказал россиянам, как правильно выбирать хлеб

Москва, 16 июля. Специалисты Роспотребнадзора дали несколько рекомендаций россиянам по выбору хлеба, заметив, что лучше его покупать только к очередному приему пищи.

В ведомстве обратили внимание на тот факт, что хлеб и хлебобулочные изделия должны перевозиться в лотках в специальных закрытых фургонах с полками. Россиянам напомнили, что приобретать хлеб лучше всего в стационарных предприятиях торговли, форма продукта должна быть правильной — без вмятин и трещин.

«Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков или пустот, он должен быть эластичным и равномерно пористым», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве заметили, что хлеб ни в коем случае не должен быть грязным. Кроме того, на этикетке в обязательном порядке должны быть указаны его дата изготовления и срок реализации. По словам специалистов, белый хлеб сохраняет свои полезные свойства в течение 24 часов, ржано-пшеничный — 36 часов с момента выпекания, а срок хранения хлебобулочных изделий весом меньше 200 граммов составляет до 16 часов.

В Роспотребнадзоре обратили внимание на то, что хлеб лучше покупать к приему пищи и хранить его в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке.

Ранее сообщалось, что Роскачество исследовало один из наиболее быстрорастущих сегментов хлебопекарной промышленности — мультизерновой хлеб. В ведомстве заявили, что мультизерновой хлеб полезнее обычного, но предупредили о повышенном содержании в нем соли.