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Военные РФ в Сирии зафиксировали один случай стрельбы в провинции Латакия

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Военные РФ в Сирии зафиксировали один случай стрельбы в провинции Латакия

Дамаск, 16 июля. Российские военнослужащие за прошедшие сутки зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — семь. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны России, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

По данным Минобороны, российская сторона сообщила об одном случае стрельбы в провинции Латакия.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 7 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо — 2, Хама — 5», — говорится в документе.

В оборонном ведомстве уточнили, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарные акции не проводились.

Ранее сообщалось, что древний рынок, разрушенный во время войны в Сирии, восстановили в Алеппо.

Вооруженный конфликт в САР продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. На сегодняшний день Дамаск ведет работу по восстановлению инфраструктуры и возвращению беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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