Москва, 16 июля. Ученые объяснили, как можно избежать ухудшения памяти с возрастом. По словам специалистов, у человека есть два вида памяти: кратковременная и долговременная. Если кратковременная память хранит информацию от нескольких секунд до нескольких минут и помогает воспроизвести события, произошедшие только что, то долговременная — сохраняет материал на длительное время.

По данным экспертов, именно нарушения кратковременной памяти и приводят к ухудшению способности запоминать события в более зрелом возрасте. Как пишет издание Planet Today, признаками проблем с памятью можно считать путаницу в словах, забывчивость касательно названий предметов, слов, выполнение привычных дел за большее время, случаи, когда человек заблудился в привычной местности.

Ученые рассказали, как сохранить хорошую память в старости. Для того, чтобы не терять свойства памяти в зрелом возрасте медики рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни. Кроме того, нужно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. При этом активность и физические нагрузки будут обеспечивать мозг достаточным количеством кислорода. Нужно регулярно посещать врача для раннего выявления заболеваний.

Ранее ученые обнаружили связь бедного детства с умственными способностями в старости. Исследователи опросили 20 244 человека из 16 стран. Их возраст составлял 71 год. Все они не страдали нейродегенеративными заболеваниями. Ученые проверили их когнитивные способности с помощью тестов на память, а также словарный запас.

Они выяснили, что 844 человека провели детство за чертой бедности. Все из них имели низкий уровень образования, а также более низкие показатели по пройденным когнитивным тестам, чем другие исследуемые. В частности, бедность сказалась на оскудении словарного запаса и ухудшении запоминания слов. Исследователи считают, что защиту от когнитивного спада нужно применять в самом раннем возрасте.

Напомним, в 2018 году ученые впервые провели пересадку памяти. Им удалось провести этот эксперимент на улитках.

В Лос-Анджелесе провели сенсационную операцию. Специалисты Калифорнийского университета смогли пересадить память от одной морской улитке другой, используя инъекцию рибонуклеиновой кислоты. Улитки были разделены на две группы. Одну из них подвергли воздействию электрического тока, из-за этого у моллюсков появился 50-секундный защитный рефлекс.

После создания реакции на электричество эксперты пересадили рибонуклеиновую кислоту улиткам, которые не имели защитной реакции на ток. В итоге у них появились аналогичные сокращения мышц.