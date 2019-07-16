Стали известны подробности падения самолета на частный дом в Чечне

Грозный, 16 июля. Легкомоторный самолет, который упал на жилой дом в Чечне, выполнял сельскохозяйственные работы. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.

«ЧП произошло при проведении сельскохозяйственных работ. Предварительно, после взлета самолет зацепился за провода линии электропередачи», — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что легкомоторный самолет упал на частный дом в Чечне, пострадали четыре человека. Происшествие произошло в станице Ново-Щедринской Шелковского района 16 июля около 08.00 по московскому времени. К счастью, информации о погибших не поступало.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. Следственный комитет начал проверку по факту падения легкомоторного самолета в Чечне, пишет RT.