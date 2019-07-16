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Военный эксперт назвал ВСУ армией позавчерашнего дня

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Военный эксперт назвал ВСУ армией позавчерашнего дня

Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. 

По его словам, инцидент произошел дважды за прошедшую неделю. Военнослужащие 35-й бригады ВСУ использовали установки разминирования «УР-77» по жилым районам населенного пункта Докучаевск.

Безсонов заявил, что во время использования установки украинские военные запустили снаряд без тормозного каната, необходимого для правильной работы боеприпаса, в результате чего он упал на позиции украинских военнослужащих.

Данная гибель украинских военнослужащих в зоне боевых действий в Донбассе является не первым случаем, говорит главный редактор журнала «Национальная оборона», эксперт по военной тематике Игорь Коротченко.

«Такие случаи происходят регулярно. Есть два фактора. Первым фактором является низкая дисциплина и нарушение правил безопасности несения боевой службы, разгильдяйство, массовые случаи употребления спиртных напитков. Были случаи, когда пьяные украинские военнослужащие попадали в плен к ополчению ЛНР и ДНР», — заявил военный эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Военный эксперт назвал ВСУ Украины армией вчерашнего дня

По мнению военного эксперта такие случаи гибели военнослужащих показывают деградацию украинской армии.

«Как бы ни пытались украинские пропагандисты воспевать то, что делает украинская армия в Донбассе, карательная акция против собственного населения не воспринимается и не пользуется популярностью. Большинство военнослужащих понимает, что это карательная операция. Постоянное раздолбайство, которое свойственно украинским солдатам в Донбассе, понятно к чему может приводить. Поэтому происходят такие эксцессы, а именно гибель украинских военнослужащих», — сообщил главный редактор.

Среди солдат ВСУ существует тенденция массовых самоубийств, т.к. они не имеют должный уровень морально-психологической подготовки заявляет Игорь Коротченко,.

«Это украинская пропаганда старается не афишировать. Низкий уровень морально-психологических качеств приводит к тому, что часть украинских военнослужащих сводит счеты с жизнью. Часть из них делает это непосредственно в зоне боевых действий, а часть — после демобилизации от депрессии, уже на гражданке», — отметил военный эксперт.

Украинскую армию нельзя признать боеспособной, т.к. военное ведомство в течение последних 30 лет не занималось собственным совершенствованием в области вооружения и подготовки личного состава по мнению Коротченко.

«Украинская армия соответствует уровню 1985 года. Украинская армия — это то, что осталось после распада Советского Союза. В результате все советское наследство за почти 30 лет независимости Украина промотала, распродала, разворовала и оказалась в том состоянии, в котором она есть. Это армия позавчерашнего дня, даже не вчерашнего»,  — заявил Коротченко.

Военный эксперт также сообщает о таком факторе, как массовая коррупция в оборонном ведомстве Украины, особенно среди высшего генералитета.

«Это такой феномен, который не свойственен ни одной армии, где генерал — это автоматически коррупционер. Украинский генералитет рассматривает должность как возможность для коррупционного обогащения», — резюмировал Коротченко.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и заявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). В дальнейшем Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

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