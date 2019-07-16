Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения. Об этом рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, инцидент произошел дважды за прошедшую неделю. Военнослужащие 35-й бригады ВСУ использовали установки разминирования «УР-77» по жилым районам населенного пункта Докучаевск.

Безсонов заявил, что во время использования установки украинские военные запустили снаряд без тормозного каната, необходимого для правильной работы боеприпаса, в результате чего он упал на позиции украинских военнослужащих.

Данная гибель украинских военнослужащих в зоне боевых действий в Донбассе является не первым случаем, говорит главный редактор журнала «Национальная оборона», эксперт по военной тематике Игорь Коротченко.

«Такие случаи происходят регулярно. Есть два фактора. Первым фактором является низкая дисциплина и нарушение правил безопасности несения боевой службы, разгильдяйство, массовые случаи употребления спиртных напитков. Были случаи, когда пьяные украинские военнослужащие попадали в плен к ополчению ЛНР и ДНР», — заявил военный эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

По мнению военного эксперта такие случаи гибели военнослужащих показывают деградацию украинской армии.

«Как бы ни пытались украинские пропагандисты воспевать то, что делает украинская армия в Донбассе, карательная акция против собственного населения не воспринимается и не пользуется популярностью. Большинство военнослужащих понимает, что это карательная операция. Постоянное раздолбайство, которое свойственно украинским солдатам в Донбассе, понятно к чему может приводить. Поэтому происходят такие эксцессы, а именно гибель украинских военнослужащих», — сообщил главный редактор.

Среди солдат ВСУ существует тенденция массовых самоубийств, т.к. они не имеют должный уровень морально-психологической подготовки заявляет Игорь Коротченко,.

«Это украинская пропаганда старается не афишировать. Низкий уровень морально-психологических качеств приводит к тому, что часть украинских военнослужащих сводит счеты с жизнью. Часть из них делает это непосредственно в зоне боевых действий, а часть — после демобилизации от депрессии, уже на гражданке», — отметил военный эксперт.

Украинскую армию нельзя признать боеспособной, т.к. военное ведомство в течение последних 30 лет не занималось собственным совершенствованием в области вооружения и подготовки личного состава по мнению Коротченко.

«Украинская армия соответствует уровню 1985 года. Украинская армия — это то, что осталось после распада Советского Союза. В результате все советское наследство за почти 30 лет независимости Украина промотала, распродала, разворовала и оказалась в том состоянии, в котором она есть. Это армия позавчерашнего дня, даже не вчерашнего», — заявил Коротченко.

Военный эксперт также сообщает о таком факторе, как массовая коррупция в оборонном ведомстве Украины, особенно среди высшего генералитета.

«Это такой феномен, который не свойственен ни одной армии, где генерал — это автоматически коррупционер. Украинский генералитет рассматривает должность как возможность для коррупционного обогащения», — резюмировал Коротченко.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с весны 2014 года. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и заявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). В дальнейшем Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.