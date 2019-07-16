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Стилист раскритиковал внешний вид исхудавшей Хлебниковой в платье с рюшами

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Стилист раскритиковал внешний вид исхудавшей Хлебниковой в платье с рюшами

Москва, 16 июля. Ведущий стилист студии мастерской красоты Dajmur Анастасия Николаева раскритиковала внешний вид российской певицы Марины Хлебниковой, которая несколько недель назад появилась в студии программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия-1».

Звезда 90-х пришла на программу к Андрею Малахову, чтобы поддержать продюсера Бари Алибасова. На артистке было бежевое платье с рюшами, подчеркивающее ее излишнюю худобу. Зрители обратили внимание на проблемы со здоровьем у Хлебниковой, которая напоминала человека, болеющего анорексией. То, что артистке необходима помощь, подтвердила и стилист. По словам Николаевой, ее поверг в шок внешний вид российской певицы. Об этом пишут «Дни.ру».

«Ей же всего 53! На мой взгляд, налицо проблемы с алкоголем или с чем посерьезней», — сказала стилист.

Он сказала, что не хочет никого судить — у всех свой жизненный путь и разные проблемы. Николаева призналась, что ей обидно за звезду, которая довела себя до такого состояния.

«В целом внешний вид весьма устаревший: платье с рюшами — не актуальные уже давным-давно, украшения, прическа времен молодости моей мамы. Визажист всячески пытался исправить ситуацию, но не все подвластно косметике», — заметила она.

Ранее в интервью журналу «Караван историй. Коллекция» Марина Хлебникова рассказала, как смогла справиться с депрессией после смерти мужа. Она поделилась, что справиться с горем ей помогли близкие. Певица даже завела папку на компьютере под названием «Возрождение», куда сохраняла все свои новые работы из звукозаписывающей студии.

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