Названы самые популярные авто в российских регионах

Москва, 16 июля. Названы самые популярные марки автомобилей в российских регионах. Исследование провели специалисты федеральной сети автосервисов FIT Service.

Проанализировав данные по продажам, аналитики пришли к выводу, что популярность того или иного автомобильного бренда в основном зависит от территориального расположения региона. Так, к примеру, на Урале лидерами по спросу являются отечественные машины, на Дальнем Востоке и в Сибири водители отдают предпочтение японским иномаркам Nissan, Honda и Toyota.

В Северо-Западном федеральном округе лидером стал Volkswagen, в Центральном федеральном округе предпочтение отдают Ford.

Автолюбители на юге ценят Kia, Hyundai и Nissan. В Северо-Кавказском федеральном округе популярностью пользуются Toyota и Ford.

Ранее НСН сообщила о необычном подарке, который сделал себе американский дипломат, работающий в посольстве США в Эстонии. Тимм-Брок купил ВАЗ-2106 («Жигули») 1987 года выпуска. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин предположил, что американец купил такой раритет не ради передвижения по дорогам ЕС, а в «каких-то иных целях».

ВАЗ-2106 был одним из самых популярных советских и российских автомобилей. С 1976 по 2006 годы с конвейера сошли почти четыре миллиона «шестерок».

Автоэксперты часто составляют различные рейтинги самых популярных машин на российском авторынке. 1 июля специалисты агентства «Автостат» назвали самые популярные поддержанные внедорожники и кроссоверы среди россиян. Лидером рейтинга стала Lada-2121 (4×4). Второе место досталось Chevrolet Niva (29,5 тысячи единиц), а на третьем — Toyota RAV4, сообщает телеканал 360.