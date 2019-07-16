Музеи Крыма ждут от суда Амстердама возвращения скифского золота

Симферополь, 16 июля. Музеи Крыма надеются, что суд в Амстердаме примет решение вернуть им скифское золото. Именно такой исход будет справедливым, поскольку артефакты были найдены на полуострове и являются частью его истории, считают представители крымского музейного сообщества.

Напомним, 16 июля апелляционный суд Амстердама должен вынести решение по делу о скифском золоте, претензии на которое заявили Россия и Украина. Сейчас коллекция находится в Нидерландах. До перемещения скифское золото находилось в экспозициях Центрального музея Тавриды, Керченского историко-культурного заповедника, Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Национального заповедника «Херсонес Таврический».

«Мы надеемся на справедливое решение суда в Амстердаме, благодаря которому коллекция скифского золота вернулась бы в Крым. Эти артефакты должны вернуться в наши музеи», — заявил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Директор музея истории и культуры крымских татар (Ханский дворец) Мерьем Сейтумерова отмечает, что коллекция скифского золота является «достоянием народа» и «крымской историей». Она также уверена, что экспонаты необходимо вернуть в регион. По словам Сейтумеровой, все предметы коллекции представляют ценность для Крыма.

«И мы ждем возвращения наших ценностей, поэтому границы государств не имеют в этом случае никакого значения. Это история, ее надо вернуть сюда, в Крым», — подчеркнула она в беседе с ТАСС.

Первый заместитель главы крымского парламента Ефим Фикс уверен, что решение, которое примет суд в Амстердаме, может стать тестом на демократию.

«Если на Западе работают демократические институты и европейские страны привержены к демократическим ценностям, гарантируют справедливость закона, то они должны принять однозначное решение — скифское золото должно вернуться в Крым, откуда оно было направлено в Амстердам», — заявил Фикс.

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов подчеркнул, что суд в Нидерландах обязан не допустить передачу скифского золота Украине, передает РИА Новости. По его словам, коллекция должна вернуться на полуостров, поскольку именно здесь были обнаружены артефакты.

Напомним, скифское золото вывезли в Амстердам еще в феврале 2014 года, чтобы представить его на выставке в музее Алларда Пирсона. Тогда Крым был частью Украины. Всего из крымских музеев переместили более двух тысяч предметов коллекции, общая страховая оценочная стоимость которых превышает 1 миллион евро.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, в результате которого население полуострова проголосовало за воссоединение с Россией. В результате свои права на скифское золото заявили как Россия, так и Украина, считающая коллекцию своей, сообщает RT. В связи с этим процесс передачи ценных экспонатов приостановили, а определять принадлежность скифского золота решили через суд.