Управляемый оппозицией митинг в Москве 14 июля был организован по майданным технологиям

Так называемая оппозиция провела в Москве «встречу с избирателями» после выбраковки Избиркомом подписей и недопуска политиков к дальнейшим этапам выборов в Мосгордуму. Однако реакционная акция была проведена в форме антигосударственного протеста с явными признаками политтехнологического управления и попытками организовать локальный Майдан.

Политическое фиаско оппозиции

Работа «художественных мастерских» по рисовке подписей и попытки пробраться в Мосгордуму посредством фальсификаций у так называемой оппозиции вышли боком. Специалисты МВД и Избиркома заблокировали свыше 10% (порог допустимого брака) «автографов» избирателей, среди которых были и «мертвые души». В итоге Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин и ряд других политиков утратили возможность участвовать в следующих этапах выборов.

Процесс выбраковки подписей специалистами был воспринят оппозиционерами как незаконная попытка властей города не допустить именно «альтернативных политиков» к выборам. При этом Соболь, Яшин и остальные кандидаты проигнорировали тот факт, что Избирком снял с предвыборной гонки и тех политиков, которых оппозиция считала «спойлерами». Более того, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявлял на брифинге, что у всех кандидатов есть возможность обжаловать решение специалистов в судебном порядке.

В итоге оппозиция проигнорировала возможность доказать свою правду в правовом поле и заявила о проведении открытой «встречи с избирателями» в Новопушкинском сквере. При этом мероприятие было незаконным, так как городские власти его не санкционировали и даже не получали заявок. Но больше интересно то, что акция, имеющая, на первый взгляд, признаки реакционной, в итоге была проведена в форме антигосударственного и антивластного митинга. В первую очередь об этом свидетельствует смена тематики речовок в ходе мероприятия. Во-вторых, СМИ сообщали о привозе на улицы города заказных биотуалетов, питания и разбитии палаток.

Кроме того, представители оппозиции призывают людей выходить на улицы каждый день, превращая «встречу с избирателями» в бессрочный протест. Не удивительно, что во время второй акции уже 15 июля оппозиция решилась на откровенные провокации: была брошена дымовая шашка, представляющая опасность для здоровья десятков людей, а также в толпе возникла драка.

Управляемый митинг

Изначально протестную акцию в Новопушкинском сквере вполне можно было назвать тематической. Собравшиеся политики и москвичи выражали свое недовольство непосредственно ходом выборов. Говорили о подписях, демократии и поднимали тему возможности пересмотра результатов оценки подписных листов. Однако позже «сходка» в сквере трансформировалась в шествие за счет предложения пройти к мэрии и высказать свое недовольство властям города.

При агрессивной агитации Ильи Яшина, который в очередной раз экспроприировал образ Ленина, забравшись в нишу здания мэрии рядом с образом самого «вождя», смысл протестного движения был несколько изменен и принял «революционный окрас». И если сначала люди скандировали речовки типа «Допускай», то с подачи оппозиционера толпу спровоцировали на антивластные лозунги в виде «Собянин — трус», «Собянина в отставку».

Примечательно, что Яшин предложил собравшимся постучаться в двери мэрии, на что митингующие с радостью согласились и при этом скандировали «Собянин, выходи». Напомним, что акция проходила в воскресный день.

Стуки в дверь и речовки с просьбой к Собянину выйти, когда в мэрии в выходной день никого нет, — это не глупость, а прием контроля толпы. Митингующим притупляют чувство индивидуального сознания, навязывая нужную общую модель поведения. Человека делают участником «некоего общего важного дела». Попроси постучать в двери мэрии отдельно взятого гражданина, и он сочтет это неуместной глупостью. Но если к этому воззвать толпу, в которой присутствуют провокаторы и активисты, то эффект получится совсем иной. Есть негласное правило, что если 5% людей в группе совершают некое действие, то с высокой долей вероятности и все остальные могут подхватить этот «вирус». Таким образом, происходит раскачка толпы, в том числе на агрессию. Политтехнологи часто пользуются этим приемом, чтобы получить контроль над толпой и подтолкнуть людей к нужным действиям — хоть на шествия, хоть на неуместные речовки.

Интересно, что подобные методы применялись на украинском Майдане. Там лидеры протеста призывали людей прыгать и скандировать «Кто не скачет, тот москаль». Ситуации в Москве и на Украине отличаются, но принцип работы с людской массой идентичен.

Во время госпереворота в Киеве также задавали ритмику барабанами. Очень похожее на это было и в Москве — активисты били в ладоши во время скандирования антигосударственных лозунгов. Поддержка толпы ритмикой — тоже прием.

Иными словами, оппозиционеры намеренно сделали москвичей заложниками политтехнологий и контроля толпы. Поэтому неудивительно, что у мэрии во время «выборного митинга» внезапно начали скандировать антигосударственные лозунги.

Гипербола в политике

Возникает актуальный вопрос: почему оппозиционеры сменили тематику кричалок и окрас протеста? На данный момент есть несколько предположений.

Антивластные речовки можно объяснить тем, что оппозиционеры пытались подзадорить людей, которые уже выразили свой протест. После эмоциональной разрядки толпа становится аморфной, а люди начинают расходиться. Естественно, оппозиционеры были в таком исходе не заинтересованы. Им нужно было создать красивую картинку для либеральных СМИ, на которой видно, что москвичи не любят Собянина, Кремль и готовы стоять до последнего. Не ровен час, какой-нибудь канал BBC или газета NYT в РФ об этом напишут, вырежут нужные видео и приложат фотографии. Поэтому оппозиционеры подстегивали толпу острыми лозунгами и провокациями. Это также объясняет, почему «юрист» ФБК Любовь Соболь и ее «компаньоны» мотивировали своих сторонников на силовое столкновение с полицией.

Нельзя исключать, что оппозиционеры пытались подтолкнуть политически активную часть москвичей к новым масштабным протестам, которые проходили в Москве в 2011–2013 годах. Была попытка создать локальный Майдан. А в том, что такой запрос у москвичей есть, сомневаться не приходится.

Подельникам Навального нужна была новая «Болотная» для дискредитации института выборов в целом. Сотрудники ФБК пытаются заложить под общество «бомбу замедленного действия». Эксперты не исключают, что таким образом оппозиционеры раскачивают ситуацию в стране в целом и пытаются создать атмосферу полного недоверия к власти, в том числе по заказу кураторов с Запада.

Разобраться Федеральному агентству новостей в ситуации помогли эксперты. Специалисты дали свою оценку произошедшим в Москве событиям.

В интервью ФАН профессор НИУ ВШЭ, экс-советник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев объяснил, почему оппозиция и толпа на «выборном митинге» скандировали антигосударственные лозунги.

По словам эксперта, политики намеренно трансформировали протест и придали ему «флер» антигосударственности, чтобы гиперболизировать политические проблемы России. Это популярный политтехнологический прием, применяемый повсеместно.

«Подобная политизация и агитация за свержение власти происходят постоянно. Мы это наблюдали, например, в Екатеринбурге. Тогда люди стояли изначально за парк, а потом начали выкрикивать лозунги против президента РФ и даже украинские флаги принесли в знак солидарности. 14 июля у оппозиции не было намерения победить на выборах. Все понимают, что один, два или пять «альтернативных кандидатов» не сделают погоды в Мосгордуме и не станут угрозой для Собянина. Организаторы хотели дискредитировать политическую систему Москвы. И даже больше — они пытались дискредитировать власть в России вообще. Об этом свидетельствуют их тезисы в духе «система не прошла тест». Они подразумевают всю госсистему России, а потому считают, что государство якобы подлежит суду. Немного странно, что о «системе» заговорили лишь из-за того, что какие-то кандидаты не собрали подписи или записали в «избиратели» мертвых, а потом это вскрылось», — рассказал журналисту ФАН Олег Матвейчев.

По мнению собеседника ФАН, оппозиционеры намеренно не стали обращаться в суд, а начали технологически генерировать Майдан со всеми вытекающими — палатками, стуками в двери и прочей атрибутикой.

По майданным технологиям

Директор «Центра политического анализа» Павел Данилин в беседе с ФАН изложил иную точку зрения и отметил, что вряд ли можно говорить об организации Майдана. Однако, считает политолог, оппозиция управляла митингом для решения вполне конкретной тактической задачи.

«Это было никакая не попытка создать Майдан, так как не было «критической массы» и даже слабого подобия для условий его организации. Оппозиция решала тактическую задачу. Они ожидали, что силовые структуры будут жестко пресекать несанкционированную акцию. Задержания должны были быть еще днем», — рассказал Данилин.

Если бы такой сценарий удалось реализовать, то оппозиционные политики подняли бы шум, что из-за задержаний не удалось подготовить поправки в документы, в подписи и куда-либо еще. Возможно, планировалось подавать иски в ЕСПЧ с жалобой на то, что их не допустили на выборы в Мосгордуму. Однако властные структуры были настроены лояльно и благостно. Увидев, что полиция не собирается предпринимать меры, организаторы приняли решение перейти из Новопушкинского сквера на Тверскую, отметил эксперт.

«Там удалось подтянуть членов своих штабов и прочих активистов, подошли некоторые сочувствующие. Численность достигла около тысячи человек. Но этого все равно не хватило, чтобы перекрыть Тверскую улицу. Да и рядом стояли автозаки, а люди были недостаточно эмоционально заведены», — поделился своим мнением собеседник ФАН.

Павел Данилин считает, что организаторы придали протесту антигосударственный окрас, чтобы повысить накал страстей. Поэтому начали скандировать антироссийские кричалки и повели людей к зданию Мосгоризбиркома. Шествие помогло отсеять неуверенных, а в толпе остались только агрессивные и заведенные активисты.

«К Мосгоризбиркому люди пришли возбужденные, в том числе антироссийскими кричалками, где начали толкаться с полицией. Но даже этого не хватило, чтобы правоохранительные органы начали задержания. А именно это и было главной целью, напомню. Чтобы подтолкнуть полицию к действиям, была реализована украинская технология по подготовке к Майдану. Но это была именно технология. Оппозиционеры начали ставить палатки, чтобы показать намерение оккупировать улицу», — заявил Матвейчев.

Политолог напомнил, что во время «Оккупай Абай» и «Оккупай-Баррикадной» на Кудринской площади власти не давали митингующим брать под свой контроль улицы. В итоге 14 июля оппозиция добилась своего — полиция провела задержания, но картинку, которую они хотели, не получили. Хотя некоторые западные СМИ уже пишут об аресте «истинных противников» российской власти. Но это смешно.

«Вы представляете себе Яшина в качестве противника? Он вчера еще бегал на подхвате у Ходорковского, Немцова и Явлинского, а теперь он якобы угроза власти. Потеха», — подытожил эксперт.

Очевидный разгон

Через шесть часов после начала несанкционированного протеста полиция предложила демонстрантам разойтись и напомнила, что акция не согласована. Когда стало ясно, что граждане расходиться не собираются и даже разбивают палатки, правоохранительные органы приступили к разгону, а также задержали провокаторов, среди которых оказалась и сотрудница ФБК Любовь Соболь. Однако она предприняла попытку показательного бегства, показав неуважение к закону. Тем не менее правоохранители смогли догнать ее и сопроводить обратно в отделение.

Учитывая незаконность акции, попытки столкнуть людей с полицией и агрессивность толпы, решение полиции было правомерным. Позволять людям проводить мирные митинги и выражать свое мнение — нужно и можно. А вот давать оппозиционерам возможность устраивать Майдан, раскачивать общество, провоцировать агрессию и ставить безопасность граждан под угрозу — нельзя.