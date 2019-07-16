Цены на сахар рекордно рухнули в России

Москва, 16 июля. Оптовые цены на сахар на российском рынке в прошлом месяце упали на 27,5% по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Союза сахаропроизводителей.

По имеющейся информации, в ноябре 2018 года оптовые цены на сахар колебались на отметке 37 рублей за килограмм, но к июню 2019 года резко упали до 26,9 рубля. Как отметил председатель союза Андрей Бодин, такое падение цен нехарактерно для июня, потому что в сахарной отрасли сезон стартует в августе и длится по июль.

В конце сезона спрос на остатки сахара высок, и цены растут, так как производителям необходимо компенсировать расходы на его хранение. В предыдущие годы сахар в первый месяц лета стоил существенно дороже, передает телеканал «360».

Так, в 2016 году цена составляла 45,1 рубля за килограмм, предыдущий минимум относится к 2018 году — 32,8 рубля.

Ранее Росстат сообщил, что в среднем каждый россиянин за 12 месяцев употребляет около 39 килограммов сахара. Сотрудники ведомства назвали российские регионы, где больше всего потребляют этот продукт. Оказалось, что лидерами по потреблению сахара в 2017 году стали Липецкая и Курская области.