В Госдуме ответили на статью Die Welt о подготовке РФ к «внезапному удару» по Европе

Российская армия перевооружается «запрещенными» ракетами и готовится к нападению на Европу. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt, ссылаясь на доклад бывшего заместителя генсекретаря НАТО, генерал-лейтенанта бундесвера в отставке Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе. Эту публикацию прокомментировали в Госдуме.

Немецкое издание сообщило, что, по мнению указанных выше экспертов, Россия якобы стремится уничтожить мировой порядок, подорвав сплоченность НАТО. При этом Москва, понимая, что не выйдет победительницей в конфликте с Североатлантическим альянсом, готовится нанести по Европе «внезапный удар», угрожая применением ядерного оружия. И этот удар, вероятнее всего, придется по Прибалтике, Украине или Польше, считают Браус и Краузе.

В этом случае Европе придется либо вступать в полномасштабную войну с РФ, либо изменить свой «статус-кво» в пользу Москвы, пишет Die Welt. Германии в этом случае будет отведена ключевая роль, а потому немецкие эксперты призывают свое правительство привести бундесвер в боевую готовность уже сейчас.

«Оснований вести региональные войны в Европе у России нет и быть не может. Это совершенно нелогично, потому что основным партнером Москвы по потреблению российского газа являются именно европейцы. Если мы пойдем на них войной, кто тогда будет покупать наш газ? Зачем нам рубить сук, на котором сидим? То есть эксперты Die Welt и журналисты, транслирующие их страхи на всю Европу, не имеют ни экономического, ни логического мышления. Это во-первых. А во-вторых, военная доктрина России носит оборонительный характер, и так было всегда. Мы никогда ни на кого не нападали», — заявил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Парламентарий напомнил, что в истории России не было такого, чтобы наши войска нападали на европейцев, а наоборот — было и не раз, но каждый раз заканчивалось не в пользу Европы.

«По культуре, по вероисповеданию, по традициям Россия ближе к Европе. Зачем нам воевать с ней — у нас не было и нет таких целей… И надо напомнить, что война всегда шла к нам из Европы, а не наоборот: и поляки приходили, и немцы, и французы, и другие… Мы лишь оборонялись, а потом шли к ним и втыкали свое победоносное знамя в крышу Рейхстага. Но потом все равно уходили. Мы всегда отгоняли противника в его логово, а не нападали. И сегодня все будет точно так же, а не наоборот. Более того, сегодня самая страшная проблема Европы — это зависимость от США и мигранты. А Россия — это не проблема и не угроза Европы, мы — партнеры», — заключил Александр Шерин.

Напомним, ранее автор издания Die Welt призвал снести мемориал «Прохоровское поле», поскольку «в бою у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения».