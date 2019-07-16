УАЗ показал первое фото нового «Патриота» с «автоматом»

Москва, 16 июля. Ульяновское автомобильное предприятие готовится к презентации новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач (АКП). Первый снимок машины с двумя педалями производитель разместил в Сети.

Ранее УАЗ официально подтвердил, что «Патриот» с «автоматом» будет оснащен модернизированным 2,7-литровым мотором с производительностью 150 лошадиных сил. На данном этапе завод находится на финальной стадии подготовки к производству новинки.

Завод двигателей сможет выпускать около 10 тысяч моторов под «автомат» ежегодно. Стоимость «Патриота» начинается от 810 тысяч рублей.

Напомним, в мае текущего года УАЗ показал эволюцию интерьеров автомобилей внедорожника «Патриот». Боссы отечественного концерна показали кадры салонов машины, начиная с 1993 года.