В Тбилиси заявили, что русофобией в Грузии заражено 80% населения

Корреспонденты Федерального агентства новостей в Тбилиси поговорили с известным политологом и дипломатом Гамлетом Чипашвили. Он много лет принимал непосредственное участие в грузинской политике. Сейчас является одним из наиболее авторитетных спикеров в местных СМИ.

За свою долгую жизнь Гамлет Чипашвили успел побывать на множестве постов. Он был управляющим делами Верховного совета Грузинской ССР, затем — начальником секретариата парламента при президенте Звиаде Гамсахурдии, главой аппарата парламента Грузии при президенте Эдуарде Шеварднадзе, а с 1999-го по 2003 год Чипашвили работал директором Консульского департамента МИД Грузии. Известный грузинский политолог и дипломат прокомментировал ФАН одну из самых острых проблем сегодняшней Грузии — скрытую русофобию в обществе, которая под влиянием Запада все чаще принимает открытые формы.

— Гамлет, в свое время вы работали в непосредственном контакте с первым президентом независимой Грузии Звиадом Гамсахурдией. Считается, что именно в период его правления в стране началась открытая русофобская политика. А была ли русофобия в Грузии до периода правления Гамсахурдии?

— Конечно, скрытая русофобия в Грузии была всегда. Но не в таком широком, открытом состоянии, как сегодня. Особенно русофобия чувствовалась в местной творческой элите — среди художников, писателей, в семьях репрессированных. Но все это «перекрывалось» советской властью и самой жизнью, которая тогда была. Народ в Грузии чувствовал себя прилично, жил очень достойно. Так что, сколько ни ругай Советский Союз, тогда жизнь здесь все равно была намного лучше, чем сегодня.

— А почему президент Гамсахурдия был русофобом?

— Звиад Гамсахурдия воспитывался в семье известного писателя Константина Гамсахурдии, фактически классика грузинской литературы. Он был внешне в хороших отношениях с советской властью, имел многие привилегии. Но в глубине души являлся ярым антикоммунистом и антисоветчиком, презирал советский строй. Воспитанный в такой семье, Звиад Гамсахурдия с молодости начал бороться против Советского Союза, побывал в тюрьме за свои взгляды, а затем стал профессиональным антисоветчиком и диссидентом. Поэтому в целом неудивительно, что он выступал против Советского Союза, потому что при нем он прожил довольно тяжелую жизнь, в которой были и ссылка, и тюрьма, и даже психбольница.

— Как известно, его политика получила значительную поддержку в Грузии в начале 1990-х…

— Да, получила, и немалую. Поэтому он тогда выиграл президентские выборы. Хотя позже в частных разговорах признавался, что «сам не ожидал такого результата». Идя на выборы, он готовился всего лишь возглавить оппозицию в Верховном совете Грузии. Со времен его правления, в течение 30 лет, каждый день по 15 раз каждый грузинский телеканал, каждый журналист, каждый политик и политолог говорили о том, что «Россия — враг», что «Россия — оккупант» и т. д. Напомню, этот тренд начался с 1989 года, после разгона демонстраций в Тбилиси саперными лопатками, когда погибли десятки людей... После этого пришел Гамсахурдия, изначально антирусский деятель, и он продолжил эту антирусскую кампанию — уже на официальном уровне. Придя к власти, он, например, сразу отключил вещание всех российских телеканалов. И нам потом с огромным трудом удалось его уговорить «включить обратно» российский Первый канал.

— Получается, что именно Гамсахурдия заложил и основу для потери Грузией двух регионов — Абхазии и Южной Осетии?

— Да, Гамсахурдия своей агрессивной политикой заложил основы этого процесса, Шеварднадзе фактически потерял Абхазию и Южную Осетию, а «жирную точку» поставил Михаил Саакашвили в 2008 году, когда начал открытую войну против Цхинвали.

— Какую роль русофобия играет сейчас в грузинском обществе? Какая часть общества этим поражена?

— Я думаю, процентов восемьдесят населения, если не больше. Да, некоторые грузины могут вам сказать, что это далеко не так. Что есть десятки людей, которые митинговали под «Рустави 2» после выступления этого идиота [Георгия] Габунии. И что это — то «ядро общества», про которое можно сказать, что оно прорусское. Я уверен, так говорить нельзя. Дайте любому из этих оптимистов выступить по телевидению и задайте им всего один вопрос: «Россия — оккупант или нет?» Каждый из них без промедления ответит, что «Россия — оккупант!». И точка.

Это, знаете, вот так происходит, незаметно. Допустим, начинается общий разговор за столом, в компании сидит пожилой человек, который жил при Советском Союзе и хорошо знает Россию. И он спрашивает: «Почему вы ругаете Россию? Почему вы говорите, что, мол, «вот если бы не россияне, то мы бы ого-го!»? В ответ все начинают вспоминать какие-то искаженные, незначительные истории, услышанные в СМИ и т. д. То есть многие грузины не могут внятно объяснить, почему на бытовом уровне они испытывают неприязнь к РФ. Но все равно в подкорке у них сидит мысль, что «виновата Россия».

— То есть вы считаете, что русофобия проникла во все слои грузинского общества?

— Да, абсолютно во все слои грузинского общества, особенно молодежь поражена русофобией. Для меня молодежь эта — потерянная. Возможно, в каждой большой молодежной компании в Грузии один-два человека могут быть нормально настроены по отношению к России, но это скорее исключение. Все остальные заражены этой «антирусской бациллой». Потому что они ежедневно слышат искаженную информацию о России от представителей неправительственных организаций, которые получают деньги от Америки и ЕС. По всей Грузии таких вот НКО более двух сотен.

Я неоднократно задавал вопрос россиянам: «Почему здесь нет нормальных российских неправительственных организаций?» Они говорили мне в ответ что-то невнятное — мол, «у нас другая дорога». И Путин то же самое сказал — мол, «мы не будем такие шаги делать в постсоветских странах, у нас совершенно другой подход». Ну, и вот сегодня мы видим результат такой политики. Очевидно же, что в Грузии надо вести совершенно другую политику, здесь нужна постоянная «мягкая сила».

А американцы «играют вдолгую», они знают, что деньги, которые тратят, не принесут сегодня же никаких плодов, они рассчитывают на будущее. Они правильно все рассчитали и делают инвестиции в этой области на 10, 15 лет и т. д. И конкуренции в идейном плане здесь у них нет никакой, они просто не имеют конкурентов. В итоге сегодня Америка может легко назначить министром обороны Грузии женщину, которая раньше состояла в организации «Молодые юристы» и к военному делу практически не имеет отношения. Но они знают, что она — детище «американского образа жизни» и Госдепа. Так что это очень серьезное дело, политика Америки здесь приносит свои плоды.





— Можно ли сказать, что американцы сегодня полностью контролируют политическую ситуацию в Грузии?

— Да, абсолютно полностью. Они фактически назначают ключевых министров в правительстве, по их инициативе составляются списки политиков в партии, которые имеют большие «проходные баллы» в парламент. В посольстве США прямо диктуют, кто может быть в списке той или иной партии, а кто — нет и т. д. Ситуация в Грузии сегодня такая, что они здесь могут все. Все, что захотят.

— А что Россия может противопоставить этому влиянию?

— Сейчас здесь, в Грузии, нет даже российского посольства, в Тбилиси приезжают только отдельные дипломаты из вашего МИД. Что можно противопоставить политике США при таком раскладе? Как правило, дипломаты из РФ приезжают на три года, в длительную командировку. Но они относятся к этому так — «отработали свое и уехали», ничего здесь, по сути, не оставляют. Но бывает и так, когда человек приезжает в страну и он вкладывает душу в свою работу, хочет оставить след. Это большая редкость сегодня, но вот таких людей России и надо находить. Ведь именно такие люди могут создать здесь маленькие ячейки, которые тихо, без помпы, могут популяризировать РФ и создавать здесь новых сторонников России. Это тот минимум, который в сложившихся обстоятельствах можно и нужно сделать.