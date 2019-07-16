Будапешт, 16 июля. Президент России Владимир Путин может посетить Венгрию 30 октября 2019 года.

По сведениям источников, во время визита в Будапешт Путин встретится в премьером Венгрии Виктором Орбаном. Отмечается, что Путин может посетить Венгрию 30 октября. Как пишет газета Népszava, о подробностях поездки Путина не сообщается.

Ранее с Госдуме посоветовали Венгрии не заискивать перед Вашингтоном, а наладить отношения с РФ.

Американских парламентариев беспокоит «российское влияние» на Венгрию, об этом говорится в резолюции, внесенной в Конгресс США. По мнению политиков, «российское воздействие» ведет к «изоляции» страны.

«Нельзя мириться с наличием тесных связей между [премьер-министром Венгрии] Виктором Орбаном и [президентом России] Владимиром Путиным. Чрезвычайно важно не дать Венгрии оказаться в роли троянского коня, оставленного Кремлем в НАТО», — сказано в документе.

Члена комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталия Милонова не удивил демарш Вашингтона, об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ФАН.

«Соединенные Штаты будут и дальше так себя вести, поскольку, как им кажется, они имеют право заявлять о таких вещах», — отметил российский политик.

По его мнению, Москва должна проводить более жесткую внешнюю политику. Милонов напомнил, что США развязали торговую войну с Китаем только из-за того, что Пекин наращивает свою экономическую мощь и увеличивает политический вес.

«К сожалению, мы молчим, тем самым позволяя и дальше Вашингтону этим заниматься. Где ответные шаги? Америке не понравился Китай, и Вашингтон стал блокировать одного из крупнейших производителей китайской электроники», — продолжает депутат Госдумы.

Виталий Милонов считает, что Россия должна действовать зеркально и вводить экономические санкции против крупнейших американских компаний, действующих на территории РФ.

«Где Америка и где Венгрия? Венгрия имеет исторические связи с Россией, наши отношения базируются на взаимных интересах, которые не имеют никакого отношения к Соединенным Штатам», — подытожил Виталий Милонов.

В заключение он напомнил, что нормальные отношения с Москвой для Будапешта куда более важны, чем заискивание перед Вашингтоном.