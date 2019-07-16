«Северный поток» закрыли до конца июля в связи с плановыми работами

Москва, 16 июля. Транспортировка газа через «Северный поток» приостановлена до утра 30 июля. Газопровод закрыли на две недели в связи с плановыми работами, сообщили в компании-операторе Nord Stream AG.

Временное прекращение транспортировки газа через «Северный поток» подтверждается данными системы Opal Gastransport GmbH. 16 июля приостановилась работа обеих ниток газопровода. О проведении планового техобслуживания компания-оператор уведомляла еще 9 июля. В рамках плановых работ специалисты протестируют механические компоненты и программно-аппаратное обеспечение газопровода.

В Nord Stream отметили, что техническое обслуживание «Северного потока» проводится ежегодно, передает ТАСС. Это позволяет обеспечить надежную и безопасную работу газопровода на протяжении всего срока эксплуатации, который составляет не менее 50 лет. График плановых технических работ скоординирован с партнерами Nord Stream.

Отметим, что через «Северный поток» каждый день прокачивают до 170 миллионов кубометров газа. На время плановых работ может вырасти объем прокачки топлива по другим маршрутам, в том числе проходящим через территорию Украины, сообщает телеканал «360».

Магистральный газопровод «Северный поток» начали эксплуатировать в 2011 году. Его нитки протянулись от Выборга до немецкого города Грайфсвальда. «Северный поток» соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Общая протяженность газопровода составляет 1224 километра. Каждая из ниток «Северного потока» способна пропускать до 27,5 миллиарда кубометров газа в год.