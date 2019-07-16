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Конгресс США рассмотрит резолюцию о «расистских» фразах Трампа

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Конгресс США рассмотрит резолюцию о «расистских» фразах Трампа

Вашингтон, 16 июля. Демократы Палаты представителей США собираются проголосовать за резолюцию, осуждающую заявления главы Белого дома Дональда Трампа в его Twitter-аккаунте, которые они считают расистскими. Об этом пишет во вторник издание The Hill.

По данным ресурса, постановление «решительно осуждает расистские комментарии президента Дональда Трампа, которые узаконили и увеличили страх и ненависть к новым американцам».

Уточняется, что Палата представителей считает, что «иммигранты и их потомки сделали Америку сильнее, и что те, кто принял американское гражданство, являются такими же гражданами страны, как и те, чьи семьи жили в США на протяжении многих поколений».

Отмечается, что голосование по резолюции, инициатором которой является уроженец Польши Том Малиновски, может состояться 23 июля. Впрочем, точная дата пока официально не объявлена.

Ранее американский лидер обрушился с критикой на четырех женщин-конгрессменов, представителей Демократической партии США, заявив, что им необходимо отправиться к себе на родину и заняться наведением порядка в тех государствах, которые являются их родиной. Позднее он заявил, что всем, кому не нравится американская политика, нужно уехать из страны.

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