Столичный избирком отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму

Москва, 16 июля. Избирательный комитет столицы отказал в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек зарегистрировались успешно. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Московским городским избирательным комитетом во вторник.

К настоящему моменту 25 окружных избирательных комиссий завершили работу. В течение вторника 20 комиссий будут заниматься рассмотрением кандидатур еще 47 кандидатов.

В пресс-службе столичной избирательной комиссии проинформировали, что «выдвинуто 426 кандидатов, представили документы на регистрацию — 290». «Зарегистрировано 216 человек, сняли свою кандидатуру, утратили статус кандидата 136 человек. Отказано в регистрации 27 кандидатам», — отметили в избиркоме. Окончательные решения о регистрации будут обнародованы 17 июля.

Кандидаты в Мосгордуму сдали собранные подписи в избирком, члены комиссии практически завершили проверку избирательных листов. Процесс был сложным и трудоемким, сотрудники избирательных комиссий заподозрили некоторых кандидатов в подделке подписей. В их число попали сателлиты скандального блогера Алексея Навального — Любовь Соболь и Илья Яшин. Их избирательные листы были направлены на проверку в МВД, после чего Мосгоризбирком отказал в регистрации кандидату в депутаты Мосгордумы в 43-м избирательном округе Соболь из-за 14,67% недействительных подписей. Аналогичное решение было вынесено и в отношение Яшина: причиной отказа в регистрации стало превышение процента брака в подписных листах.

Согласно информации Московской городской избирательный думы, допустимый порог недействительных подписей составляет 10%, а у юриста так называемого ФБК Навального из 4940 подписей «браком» признали 725 голосов. О том, что Соболь почти открыто занимается фальсификацией подписей, стало известно еще во время проведения избирательной кампании.

Так, в конце июня сотрудники правоохранительных органов обнаружили штаб по изготовлению поддельных подписей в пользу скандалистки. Позже появилась информация, что в ее избирательных бюллетенях странным образом оказались подпись Анатолия Ткаченко, скончавшегося жителя 43-го округа Москвы, от которого и баллотируется сторонница Навального, и других ранее ушедших из жизни горожан.

Как удалось выяснить, число «мертвых душ» в проверенных подписных листах Соболь составляет более 20%.

Известный журналист и публицист Антон Красовский ранее отмечал, что «несистемная» оппозиция собрала подписи нечестным образом, именно поэтому и пытается оказывать давление на Московскую городскую избирательную комиссию. Однако попытки скрыть откровенную фальсификацию подписей с шумом провалилась, а Яшин и Соболь публично опозорились на несостоявшихся для них выборах.