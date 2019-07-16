Зеленский надеется, что партия «Слуга народа» победит на выборах в Раду

Киев, 16 июля. Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на грядущих выборах в парламент страны. Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Глава украинского государства заявил, что в случае победы партии «Слуга народа», удастся сформировать «нормальный парламент» и выбрать в правительство профессиональных специалистов. Однако, по словам Зеленского, важно помнить и об аферистах. Ранее партия президента обратилась в правоохранительные органы с жалобой на массовые появления кандидатов-клонов, которые незаконно используют бренд партии во время проведения избирательной кампании перед парламентскими выборами.

«Что касается парламентской гонки, я думаю, что политическая партия, к которой я очень хорошо отношусь, обязательно всех победит, и тогда они смогут сделать нормальный парламент и выбрать в правительство действительно специалистов», — отметил Зеленский.

Он пояснил, что отличить реального кандидата от клона можно, главное обратить особое внимание на бюллетень и указанные в нем названия партий.

«Смотрите, когда вы приходите и видите фамилию, посмотрите: должно быть именно словосочетание «политическая партия», а потом уже название партии», — объяснил Зеленский.

Напомним, внеочередные выборы в Верховную раду Украины пройдут по смешанной системе 21 июля. Половина депутатов будет избрана по партийным спискам, а остальные — в мажоритарных округах. Изначально планировалось, что депутатов в парламент страны выберут в октябре, однако после инаугурации Зеленский объявил о роспуске Рады и внеочередных выборах. Украинская полиция к настоящему моменту возбудила уже более ста уголовных дел по факту нарушений во время проведения избирательной кампании в Раду.

Ранее глава отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что свыше 200 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций прибыли на выборы депутатов в парламент страны.