Чита, 16 июля. Туристка из Германии, оставшись без припасов, трое суток жила в тайге в вырытой под деревом землянке. Как рассказала путешественница по имени Виктория (фамилию называть не стала), ее байдарка перевернулась во время сплава по горной реке Чара в труднодоступном Каларском районе на севере Забайкальского края.

13 июля жители Каларского района спасли туристку из Германии. Она в одиночку сплавлялась по горной реке Чара, а после того, как лодка перевернулась, несколько дней жила в лесу. Пострадавшую нашли случайно охотники и рыбаки. Как пишет ТАСС, путешественница рассказала, что ей больше 50 лет, из них почти 30 лет она занимается сплавами на спортивных катамаранах по рекам до шестой категории сложности. Он уточнила, что раньше одна преодолевала реки Витим и Калар в Забайкалье. При этом, по словам пострадавшей, до сих пор у нее не было ни одной аварии. Кроме того, она добавила, что на родине работает школьным учителем.

Маршрут путешественница начала от эвенкийского села Чапо-Олого, которое находится в 50 километрах от железнодорожной станции Чара. Ей предстояло проплыть 900 километров до города Олекминск в Якутии, куда она собиралась добраться к 7 августа. О путешествии туристка предупредила МЧС.

Чрезвычайное происшествие случилось на 154 километре маршрута. При прохождении Торского каскада порогов — самого сложного препятствия на реке Чара – лодка перевернулась. Несмотря на сильное течение, путешественнице удалось вытащить на берег лодку с одеждой, снаряжением, деньгами и документами. Из всех вещей на ней были только промокший неопреновый костюм, спасательный жилет, перчатки, ветрозащитная куртка и шлем. При этом берег, на который выбралась немка, окружали 400-метровые скалы, взбираться по сыпным склонам которых в дождь и туман было опасно. Она решила вырыть нору, а затем накрыть ее сверху ветками наподобие шалаша. Туристка из Германии трое суток жила в землянке в сибирской тайге.

Ранее спасатели нашли блуждавшего неделю в тайге жителя Якутии. В мае житель поселка Оленек поехал на грузовике в город Ленск. В последний раз он вышел на связь 24 мая, сообщив, что его транспорт заглох при переправе через ручей.

Через пять дней грузовик нашли на берегу реки Орто-Силигир. К поискам подключилась группа спасателей. Во время облета территории командир вертолета заметил деревянную хижину. В заброшенном зимовье нашли потерявшегося мужчину.

Ранее сообщалось, что водитель нашел заблудившегося в тайге мальчика. Ребенок выжил в тридцатиградусный мороз в Хабаровском крае.

Мальчик вместе с отцом поехали на реку, чтобы разведать место для будущей рыбалки, однако лед оказался некрепким, и снегоход провалился в воду. Мужчина успел крикнуть сыну, чтобы тот вернулся в магазин, где работала его мать, прежде чем утонул.

Мальчик начал идти обратно, используя следы от снегохода как ориентир, однако быстро заплутал в тайге. Преодолев три километра в темноте на тридцатиградусном морозе, он в конечном итоге смог выйти на трассу, где его подобрал проезжающий мимо водитель. Мальчик лежал с температурой, так как получил переохлаждение организма.