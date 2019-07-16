Минобороны РФ опубликовало видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Москва, 16 июля. Отечественное оборонное ведомство на официальном канале в YouTube опубликовало ролик, на котором два ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над Балтийским морем.

Напомним, что накануне вечером стало известно, что российские военные самолеты, прозванные летчиками «Белыми лебедями», в течение семи часов барражировали над нейтральными водами Балтики.

При этом, как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.

На видеозаписи, длительность которой составляет 76 секунд, показывается снятый с разных ракурсов ракетоносец, который поднимается в небо. Затем с борта самолета видно, как Ту-160 сопровождает другой самолет.

К слову, российские летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Как напоминает «Газета.ru», в середине июня в Интернете появились кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика В-52Н ВВС США. Видео было выложено на YouTube-канале отечественного оборонного ведомства.

Как написано в комментарии к ролику, американские самолеты были замечены у границы России в районе Черного и Балтийского морей. В Минобороны уточнили, что бомбардировщики ВВС США не нарушили границы, а истребители ВКС РФ выполнили перехват в соответствии со всеми международными правилами.