Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

Минобороны РФ опубликовало видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

75
0 Оставить комментарий

Минобороны РФ опубликовало видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Москва, 16 июля. Отечественное оборонное ведомство на официальном канале в YouTube опубликовало ролик, на котором два ракетоносца Ту-160 выполняют плановый полет над Балтийским морем.

Напомним, что накануне вечером стало известно, что российские военные самолеты, прозванные летчиками «Белыми лебедями», в течение семи часов барражировали над нейтральными водами Балтики.

При этом, как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-16 ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции.

На видеозаписи, длительность которой составляет 76 секунд, показывается снятый с разных ракурсов ракетоносец, который поднимается в небо. Затем с борта самолета видно, как Ту-160 сопровождает другой самолет.

К слову, российские летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Минобороны РФ опубликовало видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой

Как напоминает «Газета.ru», в середине июня в Интернете появились кадры перехвата российским истребителем Су-27 бомбардировщика В-52Н ВВС США. Видео было выложено на YouTube-канале отечественного оборонного ведомства. 

Как написано в комментарии к ролику, американские самолеты были замечены у границы России в районе Черного и Балтийского морей. В Минобороны уточнили, что бомбардировщики ВВС США не нарушили границы, а истребители ВКС РФ выполнили перехват в соответствии со всеми международными правилами.

infox - new
Источник: Минобороны России
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров