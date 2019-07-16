Около 40 человек загремели в больницу с отравлением после свадьбы на Украине

Ровно, 16 июля. Около 40 человек попали в медицинское учреждение с отравлением после празднования свадьбы в Ровенской области. Об этом сообщила во вторник пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинского ведомства, в инфекционное отделение Здолбуновского медицинского учреждения с признаками пищевого отравления доставлены 39 человек, среди которых восемь — дети. Отмечается, что все пострадавшие находились на свадьбе в ресторане «Гурман» в городе Мизоч Ровенской области.

Согласно информации ведомства, в общей сложности кафе посетили около 100 человек. В настоящее время по данному факту инициирована проверка.

Напомним, год назад в Грузии после празднования свадьбы почти 100 человек были госпитализированы с подозрением на отравление. Сообщалось, что всего на празднике в батумском ресторане присутствовали 400 человек.