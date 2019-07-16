Очередной самолет с имуществом из состава С-400 прибыл в Турцию

Анкара, 16 июля. Десятый самолет с партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 прибыл в Анкару. Об этом во вторник сообщило министерство национальной обороны Турции.

«Поставки ЗРС С-400 в Турцию продолжаются. В связи с этим десятый самолет приземлился на авиабазе Мюртед», — говорится сообщении.

О переговорах по поставкам российских ЗРС СМИ сообщили в 2016 года. В сентябре 2017 года Россия подтвердила заключение контракта. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемизова, стоимость поставки С-400 составит 2,5 млрд долларов.

Доставка С-400 в Турцию продолжается с 12 июля. По сведениям турецкого оборонного ведомства, в первый же день на авиабазу Мюртед тремя самолетами были доставлены транспортно-заряжающая машина и несколько тягачей из состава комплекса С-400.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал сделку по приобретению С-400 важнейшим в современной истории страны соглашением. Процесс поставок российских систем ПВО, по его словам, завершится к апрелю 2020 года.

Турецкий лидер ранее также называл российские С-400 «самой сильной оборонной системой» в мире, сообщила Газета.ru.

После сборки системы развернут на турецкой территории, но радиус их действия, как ожидается, будет гораздо шире. Турецкие военные получат возможность контролировать ситуацию на дальних подступах к воздушному пространству страны.

Против поставок Турции российских ЗРС выступают США. Вашингтон настаивал на приобретении турецкой стороной американских систем Patriot и угрожал исключением Анкары из программы по производству истребителей пятого поколения F-35, но добиться изменения позиции по контракту не смог. В ответ на приобретение Анкарой российских ЗРК С-400 Вашингтон планирует на этой неделе объявить антитурецкие санкции.