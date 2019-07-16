Москва, 16 июля. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн выступила с критикой высказываний президента США Дональда Трампа по поводу «прогрессивных» женщин-демократов из американского Конгресса. По словам Ардерн, в Новой Зеландии люди ценят различия между людьми. Она подчеркнула, что придерживается совсем иной точки зрения, чем Трамп.

Как пишет издание New Zealand Herald, премьер уточнила, что в новозеландском парламенте должны быть представители различных культур и этносов. Премьер Новой Зеландии осудила слова Трампа в адрес женщин из Конгресса США .

«Нельзя оценивать человека исходя из его происхождения и делать на основе этого выводы о его праве быть парламентарием», — добавила она.

Члены Демократической партии США обрушились с критикой на хозяина Белого дома Дональда Трампа за его высказывания в отношении женщин-демократок.

Как напоминает «Газета.ru», 14 июля американский президент, как это водится, написал в персональном аккаунте в сервисе микроблогов Twitter очередной пост, который, собственно, и вызвал недовольство у демократов.

«Прогрессивные» женщины-демократы из Конгресса, которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством», — высказался Трамп.

При этом одним только постом президент США не ограничился: хозяин Белого дома предложил женщинам-парламентариям от Демократической партии вернуться в свои страны и показать, как нужно управлять.

«Я думаю, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси будет счастлива устроить бесплатные поездки», — резюмировал американский лидер.

В «ответном слове» руководитель нижней палаты американского парламента в своем аккаунте в Twitter написала, что «отвергает ксенофобские комментарии Дональда Трампа, которыми можно разделить нацию».

Высказали свое крайне отрицательное мнение к пассажу президента и другие члены Демократической партии, среди которых Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб, Ильхан Омар.

В частности, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Берни Сандерс назвал Трампа «расистом» и призвал объединиться, чтобы добиться равенства для всех.

Ранее вСША нашли в высказываниях Дональда Трампа о женщинах признаки описания преступления сексуального характера. Напомним, в октябре 2016 года была обнародована запись 2005 года, в которой Трамп рассказывает, как пользуясь своим состояниями и известностью, позволяет себе различные вольности в отношениях с женщинами. Бывший пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест заявил, что американский экс-президент Барак Обама назвал слова Трампа «отвратительными», и выразил надежду, что его мнение разделяют большинство американцев.

По его словам, высказывания, которые Трамп сделал в 2005 году, могут являться описанием преступлений сексуального характера, совершенных кандидатом в президенты. Эрнест добавил, что заявления Трампа заслуживают самого решительного осуждения.

Позже Трамп принес извинения за свои оскорбительные высказывания о женском поле и заявил, что никто не уважает женщин больше него.