Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS

Москва, 16 июля. Эксперты Роскачества назвали лучшие антивирусные программы для Windows и MacOS. Специалисты протестировали 35 продуктов от 19 производителей, среди которых были как платные, так и бесплатные версии ПО, сообщается на портале Роскачества.

Рейтинг лучших антивирусов составлялся совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (International Consumer Research and Testing - ICRT). Эксперты исследовали 25 программ, предназначенных для операционной системы Windows, и 10 — для MacOS.

Способность антивирусов защитить компьютер проверялась с помощью свежих вредоносных программ. Эксперты протестировали как работу ПО в реальном времени, так и эффективность сканирования «по требованию». Также специалисты учли удобство пользования программой и количество потребляемых антивирусом ресурсов.

Среди средств защиты от вредоносного ПО для Windows на первом месте оказалось Bitdefender Internet Security. Эта программа продемонстрировала удобство использования и на «пятерку» справилась с вирусами-вымогателями. Бесплатная версия этого же антивируса попала на третье место рейтинга: она оказалась чуть менее удобной, чем платная, и хуже показала себя при защите от фишинга (вид интернет-мошенничества, цель которого — получить доступ к конфиденциальным данным пользователей, например, логинам и паролям, прим. ФАН). На вторую строчку списка эксперты поставили ESET Internet Security. Этот же антивирус оказался самым удобным в использовании. Также в топ-5 попали Norton Security Deluxe и Avast Free Antivirus, причем последняя программа является бесплатной.

Среди антивирусов для MacOS лучшим стал ESET Cyber Security Pro. На втором месте расположился Kaspersky Internet Security. Отметим, что эта программа показала себя лучше остальных при тесте на эффективность защиты, но потеряла баллы из-за потребления большого количества ресурсов компьютера. На третьей строчке списка оказался Bitdefender Antivirus for Mac. Кроме того, эксперты включили в топ-5 G Data Antivirus for Mac и Norton Security Deluxe.

Отметим, что встроенная система защиты от Windows улучшила свои позиции и заняла 18-ю строчку рейтинга. «Родное» защитное ПО MacOS, как и в прошлый раз, оказалось на последнем месте.

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