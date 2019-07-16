Москва, 16 июля. Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для россиян, в случае их принятия жители будут платить за число баков, которые установят на контейнерной площадке. Об этом рассказал исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин.

Сейчас стоимость услуги по выводу твердых коммунальных отходов рассчитывается, исходя из статистических данных. Тариф регионального оператора за перемещение одной тонны или кубического метра отходов умножается на норматив накопления для жителей в данном конкретном регионе и делится на число дней.

В марте 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что данная система «не до конца справедлива» и нужно переходить от норматива «к оплате по факту». Как пишет ТАСС, кабинет министров сейчас прорабатывает вопрос, как рассчитываться «по факту». Россияне могут начать оплачивать вывоз мусора по количеству контейнеров.

«Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату», — подчеркнул Макрушин.

Напомним, делегация Российского экологического оператора (РЭО) познакомилась с немецким опытом сбора и переработки мусора во время рабочего визита в Германию. Больше всего участников поездки заинтересовала дуальная система, при которой граждане платят только за вывоз тех отходов, которые невозможно отправить на переработку.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, немецкий подход позволяет снизить тарифы на вывоз мусора. Все отходы в Германии делятся на две части. За утилизацию мусора, который невозможно переработать, платят граждане. Перерабатываемые отходы за свой счет вывозят производители. Утилизацией занимаются авторизованные компании. Такая система позволяет детализировать крупные электронные товары до уровня мелкой переработки.

Делегация РЭО прибыла с визитом в офис «Дуальной Системы Германии. Зеленая Точка» и встретилась с ее руководством. Стороны договорились, что будут обмениваться опытом и в будущем. Также сотрудники РЭО познакомились с работой завода механико-биологической переработки твердых отходов Remondis. Предприятие специализируется на производстве альтернативного топлива и автоматической сортировке отходов упаковки. В конце визита представители РЭО посетили самый крупный в Европе Технопарк по индустриальной переработке мусора.

Немецкая дуальная система сбора отходов привлекла дополнительные инвестиции в сферу переработки мусора. Это позволило увеличить процент вторично переработанного сырья.

Ранее глава Российского экологического оператора пообещал проверить, как в регионах России обращаются с твердыми отходами. Проблемы обнаружили в 16 регионах страны.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил держать под контролем тарифы на вывоз мусор для населения.

О поручении президента сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Он подчеркнул, что члены кабмина прекрасно понимают, что нагрузки на региональных операторов не должны быть сильными, ведь все, что власти вменяют в обязанность региональному оператору, обернется дополнительными тратами для населения.

Напомним, вопрос переработки мусора глава государства поднял 20 февраля в ходе обращения к Федеральному собранию РФ. Президент сообщил, что в настоящее время почти 80% регионов полностью или частично перешли на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Обеспечить действенный гражданский контроль в сфере обращения с отходами президент поручил Общероссийскому народному фронту.

Особое внимание, как подчеркнул Путин, должно быть уделено вопросу вывоза и утилизации мусора. По его словам, в ряде регионов страны полигоны превратились в настоящие горы хлама рядом с жилыми кварталами. Эти вопросы, как напомнил он, поднимались еще в ходе его прямой линии с гражданами РФ.