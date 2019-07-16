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Младенцев в России начнут фотографировать по ГОСТу

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Младенцев в России начнут фотографировать по ГОСТу

Москва, 16 июля. В России впервые введен ГОСТ на оказание фотоуслуг для младенцев, который вступит в силу со следующего года. Такой стандарт распространяется на фотосессии новорожденных в студиях, доме, в парках или других общественных местах.

Уточняется, что новые правила не относятся к фотосессии непосредственно во время родов. Так, согласно ГОСТу, младенцами считаются дети в возрасте до 28 дней. Заказчиками съемки младенцев могут выступать только их родители или легитимные представители. При этом для соблюдения конфиденциальности они должны дать письменное согласие на фотосъемку и обработку личной информации, передает RT.

Младенцев в России начнут фотографировать по ГОСТу

Отмечается, что фотосессию можно проводить лишь в присутствии родителей младенца. Основное при организации фотосессии для детей — их безопасность. Фотограф обязан учитывать чувствительность новорожденных к свету и шуму, не делать громких и резких звуков, говорится в ГОСТе.

Комната, в которой проходит фотосессия, должна проветриваться по окончании очередного мероприятия. Кроме того, температура в помещении должна быть на отметке не ниже 22 градусов выше ноля.

Примечательно, что в ГОСТе отдельной графой уточняется, каким должен быть фотограф. Он должен иметь опыт работы и систематически проходить курсы повышения квалификации.

В списке запретов, которые распространяются на фотографов, работающих с младенцами, попали пагубные привычки: пристрастие к спиртному, табачным изделиям и наркотическим препаратам.

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