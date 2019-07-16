Эксперт рассказал, как транспортная инфраструктура в РФ адаптирована для инвалидов

Москва, 16 июля. Об адаптации транспортной инфраструктуры страны для маломобильных граждан рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

С заявлением на тему специалист выступил во время интервью РИА Новости, приведя пример главы администрации Нижнего Тагила, который сев в инвалидное кресло, проверил доступность городской среды.

Градоначальник и руководители субподрядных организаций проверили накануне несколько районов города, в частности — те участки, по которым в мэрию поступали обращения от маломобильных граждан.

«К сожалению, в целом не более 20% всей транспортной инфраструктуры соответствует требованиям стратегия развития автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта РФ на период до 2030 года», — отметил специалист.

По словам Зотова, больше всего претензий у граждан с ограниченными возможностями к объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта в Кирове, Махачкале и Архангельске.

«Касаемо остановочных павильонов, то порой к ним невозможно подъехать, даже если он новый и оборудован в рамках комплекса работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», — продолжил специалист.

Как считает председатель Общероссийского объединения пассажиров, причина этого – отсутствие в администрациях муниципалитетов специалистов, которые могли бы содействовать в решении данных вопросов.

Илья Зотов добавил, что общественная организация составит рейтинг российских регионов по доступности транспортной инфраструктуры для маломобильных граждан, который будет презентован в рамках всероссийского форума молодых инвалидов «Крылья возможностей».

Как напоминает «Газета.ru», Совет Федерации на прошлой неделе одобрил законопроект об упрощении процедуры подтверждения инвалидности для людей с ограниченными возможностями. Нововведение исключает необходимость предоставления бумажных справок, которые подтверждают инвалидность человека.