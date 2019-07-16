На Украине вступил в силу закон о государственном языке. События дня. ФАН-ТВ

Закон об украинском языке вступил в силу
На Украине вступил в силу нашумевший закон о государственном языке. Госорганы, учебные заведения, больницы и сферы обслуживания — отныне их сотрудники обязаны говорить исключительно по-украински. В исключения попадают лишь частное общение и религиозные обряды. Подписание документа стало одним из последних действий Петра Порошенко в роли президента страны. Правда, новый украинский лидер Владимир Зеленский и его администрация закон не раз критиковали, указывая, что он принят без широкого диалога с общественностью. И, похоже, что народ, значительная часть которого говорит по-русски, будет еще больше разделен.
Определилась новая работа Евкурова
Тем временем экс-глава Ингушетии приступает к новой работе. В Минобороны сообщили, что Юнус-Бек Евкуров займется безопасностью авиации и боевой подготовкой ВС РФ. Напомним, что политик более 10 лет возглавлял Республику Ингушетия, но в конце июня подал в отставку. На прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил его заместителем министра обороны Сергея Шойгу. К слову, сам Евкуров заявил, что в в интересах страны готов выполнять задачи абсолютно в любой сфере.
ЕС может ввести санкции против Турции
Турция готовится к новым санкциям. Но теперь не только от США, но и от Евросоюза. СМИ сообщают, что альянс одобрил пакет ограничений против Анкары в связи с ее деятельностью на Кипре. Речь идет о буровых работах в исключительной экономической зоне островного государства, где Турция осваивает месторождения углеводородов. Дело в том, что Кипр по-прежнему разделен на греческую и турецкую стороны. При этом самопровозглашенная республика на севере страны официально признана Анкарой. Но Евросоюз занимает другую позицию и планирует ряд финансовых санкций для Турции, о которых скоро будет объявлено.
Несогласованный митинг в Москве
Массовыми беспорядками обернулся несогласованный митинг в Москве. Кандидаты в городскую Думу Илья Яшин и Любовь Соболь вывели сторонников на Трубную площадь, где, по их словам, «пообщались избирателями». При этом избирком после проверки признал недостоверными более 10% подписей за выдвижение данных кандидатов. Напомним, что ранее появилась информация о том, что у оппозиционеров нашлись «мертвые души» в подписных листах, а Яшина вдобавок ко всему уличили в использовании админресурса. К слову, сам митинг не обошелся без провокаций: агрессивные активисты разбрасывали дымовые шашки и начали драку. Но, к счастью, всех зачинщиков задержали спецслужбы.