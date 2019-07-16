На Украине вступил в силу закон о государственном языке. События дня. ФАН-ТВ

Закон об украинском языке вступил в силу На Украине вступил в силу нашумевший закон о государственном языке. Госорганы, учебные заведения, больницы и сферы обслуживания — отныне их сотрудники обязаны говорить исключительно по-украински. В исключения попадают лишь частное общение и религиозные обряды. Подписание документа стало одним из последних действий Петра Порошенко в роли президента страны. Правда, новый украинский лидер Владимир Зеленский и его администрация закон не раз критиковали, указывая, что он принят без широкого диалога с общественностью. И, похоже, что народ, значительная часть которого говорит по-русски, будет еще больше разделен.

Определилась новая работа Евкурова Тем временем экс-глава Ингушетии приступает к новой работе. В Минобороны сообщили, что Юнус-Бек Евкуров займется безопасностью авиации и боевой подготовкой ВС РФ. Напомним, что политик более 10 лет возглавлял Республику Ингушетия, но в конце июня подал в отставку. На прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил его заместителем министра обороны Сергея Шойгу. К слову, сам Евкуров заявил, что в в интересах страны готов выполнять задачи абсолютно в любой сфере.

ЕС может ввести санкции против Турции Турция готовится к новым санкциям. Но теперь не только от США, но и от Евросоюза. СМИ сообщают, что альянс одобрил пакет ограничений против Анкары в связи с ее деятельностью на Кипре. Речь идет о буровых работах в исключительной экономической зоне островного государства, где Турция осваивает месторождения углеводородов. Дело в том, что Кипр по-прежнему разделен на греческую и турецкую стороны. При этом самопровозглашенная республика на севере страны официально признана Анкарой. Но Евросоюз занимает другую позицию и планирует ряд финансовых санкций для Турции, о которых скоро будет объявлено.