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В Конгрессе США призвали объявить импичмент Трампу

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В Конгрессе США призвали объявить импичмент Трампу

Вашингтон, 16 июля. Член Конгресса США Ильхам Омар заявила, что пришло время для объявления импичмента президенту Дональду Трампу.

Представительница Демократической партии считает, что глава Белого дома нарушает права человека и продвигает повестку «белых националистов». По ее мнению, администрация Трампа «наиболее коррупционная за всю историю».

«Настало время для импичмента этого президента», — заявила Омар.

Сенатора поддержали другие демократы, в том числе Рашида Тлаиб, Аянна Прессли и Александриа Оказио-Кортес.

Ранее Газета.ru сообщила, что рейтинг Трампа достиг максимума за все время его президентства. Работу главы государства одобряют 44% американцев, что на два пункта выше, чем показатель начала его президентского срока.

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