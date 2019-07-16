Анкара, 16 июля. Турция заявила, что санкции, принятые Европейским союзом, не повлияют на ее деятельность, связанную с добычей газа в восточной части Средиземного моря. Об этом говорится в заявлении турецкого министерства иностранных дел.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство сообщило, что страна намерена еще больше активизировать свою деятельность по добыче газа. По мнению Анкары, ЕС своим решением действует так, как будто «турецких киприотов не существует». МИД Турции заявил, что санкции ЕС не повлияют на деятельность страны в Средиземном море.

Ранее санкции против Турции в связи с ведущейся ею разведкой месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра были одобрены министрами иностранных дел Европейского союза. Об этом сообщает немецкое издание Focus.

Как сообщается, предполагаемые санкционные меры включают в себя сокращение финансирования Турции со стороны ЕС, а также прекращение переговоров по соглашению о воздушном сообщении.

Если Турция не согласится изменить свою позицию, то в ближайшее время могут последовать и другие санкции, например – ограничения в отношении компаний или отдельных лиц, участвующих в разведке месторождений, пишет газета «Известия».

Сейчас в ИЭЗ Кипра расположены две буровые установки, принадлежащие Турции: «Фатих» и «Явуз». Власти Греции и Кипра уже выступили с заявлением, в котором осудили проведение геологоразведки в ИЭЗ Кипра, назвав это провокацией.

«Этот незаконный акт противоречит международному праву, морскому праву, и его осудило международное сообщество», — заявили ранее в министерстве иностранных дел Греции.

Напомним, Кипр уже четыре с половиной десятилетия разделен на греческую и турецкую стороны, которые де факто представляют собой две страны, причем Северный Кипр признает лишь Турция. Остров разделяет «зеленая линия», которая находится под контролем миротворцев ООН.

После того, как на шельфе Кипра был найден газ, турецкие власти пытаются доказать свое право на его добычу.

Кроме того, сообщалось, что Европейский союз намерен продлить ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя еще на год.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией, которую временно оккупировала РФ. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. Совет Европейского союза в очередной раз продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя до 23 июня 2019 года. Санкции со стороны Брюсселя продлевают запрет для граждан и компаний Европы по импорту различной продукции с территории полуострова. Кроме того, им также запрещается оказывать туристические услуги, инвестировать в экономику Крыма и экспортировать в Крым некоторые товары и технологии в сферах транспорта, телекоммуникаций и энергетики. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.