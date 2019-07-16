Лесные пожары на площади в 14 тысяч гектаров полыхают на Чукотке

Владивосток, 16 июля. Лесные пожары на общей площади около 14 тысяч гектаров бушуют на Чукотке. Об этом во вторник сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Согласно информации ведомства, в настоящее время на Чукотке действуют 11 природных пожаров на площади 13,8 гектара. В устранении возгораний участвуют 36 человек, а также задействовано 16 единиц техники.

Уточняется,что угрозы населенным пунктам и экономическим объектам нет, однако если ветер изменит направление — возможно задымление городов и сел.

По данным МСЧ, возникновению пожаров способствовала жаркая погода.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявлен в Иркутской области из-за лесных пожаров.