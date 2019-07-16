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Пожар на центральном рынке в азербайджанском городе Сабирабад потушен

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Пожар на центральном рынке в азербайджанском городе Сабирабад потушен

Баку, 16 июля. Крупный пожар начался на центральном рынке в азербайджанском городе Сабирабад. О ЧП сообщила пресс-служба МЧС республики.

Нам место происшествия были вызваны пожарные расчеты. Пресс-служба предоставит информацию о дальнейшем ходе событий.

Как рассказали очевидцы, огонь вспыхнул в одном из магазинов, расположенных на территории центрального рынка, передает РИА Новости. По данным свидетелей происшествия, пожар начался приблизительно в 06.30 по местному времени (05.30 по Москве). Также очевидцы сообщили, что огонь охватил большую часть рынка. С пожаром боролись сотрудники экстренных служб из Сабирабада, Саатлы и Ширвана.

Как сообщает местный новостной сайт Oxu.Az, огонь на центральном рынке в Сабирабаде уже потушен. Пожарным удалось предотвратить распространение пламени на другие постройки. К тушению привлекали 12 пожарных расчетов МЧС.

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Источник: РИА Новости
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