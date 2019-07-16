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Медузу размером с человека обнаружили у берегов Британии

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Медузу размером с человека обнаружили у берегов Британии

Лондон, 16 июля. Гигантскую медузу обнаружили возле английского побережья, снимок опубликован на странице пользователя sharkman_dan в социальной сети Instagram.

По имеющимся данным, фото были сделаны у побережья графства Корнуолл. На снимке запечатлены исследователь-биолог, ведущая интернет-канала Lizzie Daly Wildlife TV Лиззи Дейли с медузой. По словам научного сотрудника, морской обитатель был ростом с нее.

Размеры бочковой медузы обычно не превышают 40 сантиметров в диаметре, но она может достигать 1,5 метра в диаметре. Среда обитания животного — северо-восточная часть Атлантического океана, а также Черное, Средиземное и Адриатическое моря.

Ранее исследователи составили топ-10 самых опасных медуз. На первой строчке оказалась медуза Chironex fleckeri или морская оса, которая обитает в водах северной Австралии. 

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