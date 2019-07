Медузу размером с человека обнаружили у берегов Британии

Лондон, 16 июля. Гигантскую медузу обнаружили возле английского побережья, снимок опубликован на странице пользователя sharkman_dan в социальной сети Instagram.

По имеющимся данным, фото были сделаны у побережья графства Корнуолл. На снимке запечатлены исследователь-биолог, ведущая интернет-канала Lizzie Daly Wildlife TV Лиззи Дейли с медузой. По словам научного сотрудника, морской обитатель был ростом с нее.

GIANT JELLYFISH: Two divers spotted this giant jellyfish – the size of a human body – off the coast of the U.K. And they swam with it for nearly an hour ???? https://t.co/Z9XENthjan pic.twitter.com/bYzGuUbwkR