Медузу размером с человека обнаружили у берегов Британии

Лондон, 16 июля. Гигантскую медузу обнаружили возле английского побережья, снимок опубликован на странице пользователя sharkman_dan в социальной сети Instagram.

По имеющимся данным, фото были сделаны у побережья графства Корнуолл. На снимке запечатлены исследователь-биолог, ведущая интернет-канала Lizzie Daly Wildlife TV Лиззи Дейли с медузой. По словам научного сотрудника, морской обитатель был ростом с нее.

GIANT JELLYFISH: Two divers spotted this giant jellyfish – the size of a human body – off the coast of the U.K. And they swam with it for nearly an hour ???? https://t.co/Z9XENthjan pic.twitter.com/bYzGuUbwkR — CBS News (@CBSNews) 15 июля 2019 г.

Размеры бочковой медузы обычно не превышают 40 сантиметров в диаметре, но она может достигать 1,5 метра в диаметре. Среда обитания животного — северо-восточная часть Атлантического океана, а также Черное, Средиземное и Адриатическое моря.

Ранее исследователи составили топ-10 самых опасных медуз. На первой строчке оказалась медуза Chironex fleckeri или морская оса, которая обитает в водах северной Австралии.